不想患上糖尿病？快啲學識10個降血糖小技巧

每日的作息及飲食，其實都會影響血糖波動，不想患上糖尿病或血糖大幅波動？其實日常有不少簡單自然的方法，可以幫助降血糖、預防胰島素抗阻！

10個降糖技巧

1. 均衡飲食：多吃含有豐富纖維、低升糖值的食物，如全穀類、豆類、蔬菜和一些水果，盡量避免精製碳水化合物和高糖食物。

2. 控制碳水化合物：限制碳水化合物的攝入量，可以幫助控制血糖，即使是健康的原型澱粉，如燕麥、糙米和全麥食品，也不能放肆食用。

3. 足夠水分：補充足夠水分不但有助保持身體正常運作，更能支持新陳代謝，但就要避開含糖飲料。

4. 攝取纖維：高纖維食物可以減慢消化速度，幫助穩定血糖。

5. 使用健康的油類及脂肪：橄欖油、牛油果或堅果是較健康的油脂選擇，並能幫助改善胰島素敏感度，飽和及反式脂肪則可免則免。