不戒口罹「高血脂」藥物＋運動效果有限！這樣治療得以緩解

33歲朱先生，職業是工程師，飲食不戒口，最近一次體檢報告卻發現血脂異常，到醫院求診。經過討論後，醫生建議朱先生先嘗試增加運動時間以及飲食調整，血脂數值逐漸改善，但仍未達到標準；進一步開立他汀類藥物治療後，朱先生血脂異常才得以緩解。

膽固醇是體內的一種脂質，主要由肝臟所製造；透過飲食也能攝取到膽固醇，通常身體需要一定分量的膽固醇才能維持正常的機能，但過多的膽固醇也會造成健康危機。

「壞膽固醇」血管阻塞、硬化 提高中風風險

盧翰生接著說明，除了總膽固醇以外，還會檢驗低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、三酸甘油酯(TG)。

而低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)俗稱「壞膽固醇」，容易附著於血管壁，造成血管阻塞以及硬化；高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)則是「好膽固醇」，負責將膽固醇帶離血管，是血管的清道夫；而三酸甘油酯(TG)則提供人體的熱量，過少會導致疲勞及虛弱；過多會導致肥胖和心血管風險增加。

盧翰生指出，當血脂過多時，會導致動脈粥狀硬化，血管嚴重狹窄時，有可能形成血栓，導致血管阻塞、組織缺氧。若發生在腦部血管，則會導致中風；發生在心臟的冠狀動脈，則會導致冠心病、心肌梗塞。另外腎病、周邊血關阻塞疾病也跟高血脂息息相關。