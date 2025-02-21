不明背痛恐48小時內致命 醫生揭3症狀須即求醫

突然感覺胸痛、背痛，但又不知道原因的話，不盡快求醫可能會有致命風險。有醫生指出，有一種致命的心血管疾病名為主動脈剝離。一旦出現症狀而又不處理的話，有可能會在48小時內危及生命。所以，如果出現3大症狀就要及時求醫檢查。

5大因素引發致命心血管疾病 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，主動脈剝離是一種致命的心血管疾病，是指主動脈的內膜撕裂，造成血液進入內膜與中膜之間，形成真假腔，若不及時處理，可能導致主動脈破裂、重要器官缺血甚至死亡。 主動脈剝離常見於中老年人，特別是在50至70歲的族群中。不過，近年亦出現在年輕人身上，雖然其發病率相對較低，但其危險性和診斷難度不容忽視。他解釋指，年輕人出現主動脈剝離，通常與以下幾種特定因素有關： 1. 遺傳性結締組織疾病： 馬凡氏症候群：研究顯示，40歲以下的主動脈剝離病例中約有50%與馬凡氏症候群相關。這類患者的主動脈壁結構較脆弱，容易因壓力而撕裂。

其他結締組織疾病：如洛伊斯-迪茲症候群和特納氏症候群，這些疾病也會增加發生主動脈剝離的風險。 2. 高血壓： 高血壓是主動脈剝離的主要危險因子之一，即使在年輕族群中也不例外。持續的高血壓會對主動脈壁施加過大壓力，導致內膜撕裂。 3. 先天性心臟異常： 例如雙葉式主動脈瓣或主動脈縮窄等結構異常，這些問題會改變血流動力學，從而增加主動脈剝離的風險。 4. 藥物濫用： 研究顯示，濫用安非他命等興奮劑與年輕人主動脈剝離的發生有顯著關聯，可能導致血壓急劇上升並損害血管壁。 5. 其他因素： 包括創傷、妊娠、感染性動脈炎等情況也可能引發主動脈剝離。

主動脈剝離常被誤診3大症狀 重症科醫生黃軒表示，年輕人出現的主動脈剝離症狀往往與其他疾病相似，容易被誤診。典型症狀包括： 常被描述為「撕裂感」的突發且劇烈的胸痛或背痛。

過高或過低的異常血壓。

器官缺血的相關症狀，如腦中風、腸道缺血或下肢麻痺。 黃醫生指，年輕患者通常缺乏典型的高危因素，例如長期高血壓或動脈粥樣硬化等，所以，醫生在診斷時尤其在面對不明原因的胸痛或背痛時，需特別警覺。所幸年輕患者的手術成功率較高，長期預後相對良好。不過，若未及時治療，死亡率極高，特別是在發病後的48小時內。 2大主動脈剝離類型及治療方式 主動脈剝離的類型分為A型或B型，治療方式取決於剝離其類型和嚴重程度： A型剝離(涉及升主動脈)：通常需要緊急手術修復，以防止主動脈破裂或心包填塞。 B型剝離(僅涉及降主動脈)：若無併發症，通常採取藥物治療控制血壓；若有併發症，可能需要介入治療或手術。



4招預防主動脈剝離 黃醫生指，如果年輕人要預防主動脈剝離，關鍵就是要控制危險因子和定期進行健康檢查，他建議預防措施如下： 控制血壓：保持血壓在正常範圍內，特別是對於有家族史或高血壓病史的患者。 遺傳性疾病心血管檢查：對於有馬凡氏症候群或其他結締組織疾病家族史的患者，應定期進行心血管檢查。 健康生活方式：避免吸煙和藥物濫用，保持規律運動和健康飲食。 定期健康檢查：如心臟超音波或磁共振造影(MRI)，以監測主動脈的結構和直徑變化。 醫生揭3症狀須即求醫 黃醫生提醒，如果身體出現以下情況，就應立即求醫： 突然出現劇烈且無法緩解的撕裂胸痛或背痛。

胸痛伴隨冒冷汗、呼吸困難或昏倒。

左右血壓異常，特別是左右手血壓差異明顯(血壓差 ≥ 20mmHg)。 黃醫生表示，主動脈剝離的死亡率極高，尤其在發病後的48小時內，每小時死亡率增加約1%。因此，及早辨識症狀並及時就醫是挽救生命的關鍵。 雖然主動脈剝離在年輕人中較為罕見，但其潛在危險性不容忽視。醫生和患者都應提高對此病症的認識，特別是對於有遺傳性疾病或高血壓的年輕人，應加強預防和早期診斷措施，以降低發病率和死亡率。