不是懶！「1原因」令中年後車胎上身

步入中年後，似乎特別容易變肥，尤其是腰腹位置，肚腩一日比一日明顯增大，這種中年發福的情況一直被指與新陳代謝減慢、缺少運動等所致。最新研究顯示，問題可能是一種前驅前細胞大量繁殖並轉化為脂肪，導致內臟脂肪增加，體重和體形亦因此有增難減。

一項刊載在《Science》的研究為中年發福現象提供了一個科學性的解釋。研究團隊利用小鼠進行實驗，發現其體內的內臟脂肪組織(vWAT)在中年時會出現一群「與年齡相關的脂肪前驅細胞」(CP-As)。這些前驅細胞不似一般的細胞會隨老化而功能退化，相反它們會展現出超高的「增生」及「生成脂肪細胞」的能力，結果隨著年齡增長，這些脂肪前驅細胞大量分化成新的脂肪細胞，內臟脂肪於是快速堆積。

應對中年發福新方向

研究團隊後也在人類的內臟脂肪中，找到類似的細胞變化，即隨著年齡增長，這些能夠大量生成脂肪的前驅細胞也同步增加。進一步分析更發現，這些驅前細胞增生脂肪依賴特定路徑，而當這條路徑以藥物阻截後，便可以有效阻止中年小鼠內臟脂肪的增大，反映未來或可能藉此減低因為年齡而帶來的高體脂和肥胖，從而預防相關的疾病。

研究人員指出，今次的發現表明，引起中年發福的關鍵可能不單純是飲食或運動量，而是體內細胞的生理機制出現變化，為應對中年發福提供了新的方向。