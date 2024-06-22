不是甲溝炎也不是灰甲！指甲異常可能是潛在惡性腫瘤

當指甲出現奇怪外觀或有紅腫、疼痛等異常時，多數人可能會認為是常見的甲溝炎或灰甲等疾病。然而這些症狀有可能是更嚴重的問題，例如皮膚腫瘤所引起。最近有位76歲的陳先生因右手食指指甲長期疼痛腫脹，就醫後發現患有甲溝炎，但治療後只有部分改善、效果欠佳，經進一步活檢，診斷發現他竟患有甲床鱗狀細胞癌，經手術治療後恢復良好。

指甲常見的惡性腫瘤 國泰綜合醫院皮膚科主治醫生楊雅棠指出，甲床鱗狀細胞癌是指甲最常見的惡性腫瘤之一，尤其多見於中老年男性，且手指比腳趾更為常見。此類腫瘤的致病原因與人類乳突病毒感染、長期暴露於輻射或砷中毒等有關。雖然甲床鱗狀細胞癌的局部侵犯進展較快，但極少發生遠端轉移。臨床症狀包括有腫瘤造成的指甲外觀異常或長期無法愈合的傷口，容易與其他常見的指甲疾病如甲溝炎、灰甲或病毒疣混淆，因此若是發現指甲異常或傷口久未愈合應及早就醫。