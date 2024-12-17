不是老人的專利！兒童也會患關節炎 家長留意「4大徵兆」

不只是老人，兒童也會得關節炎！關節炎指的是發生在身體上各關節的發炎疾病，關節疼痛、僵直、腫脹等，都是關節炎的症狀。不少長者飽受退化性關節炎折磨之外，肥胖者、更年期後女性、關節有舊傷、以及過度使用關節者也都是關節炎的好發族群。然而，知名復健診所復健科王竣平醫生就指出，兒童也有罹患關節炎的可能，且因為症狀不容易被察覺，籲請家長要多留意孩子的情況。
王竣平醫生指出，發生在兒童身上的關節炎通常被稱為「兒童特發性關節炎」(Juvenile Idiopathic Arthritis, JIA)，是一種自身免疫疾病，影響16歲以下的孩子，會導致關節發炎、腫脹、疼痛，甚至影響孩子的日常生活和成長。這種疾病會讓免疫系統誤攻擊身體的健康細胞，進而引發關節發炎。另外，這是一種「特發性」疾病，也意味著目前仍未能了解明確的病因。
小孩難表達身體狀況 4大常見徵兆要多留意
王竣平醫生指出，小孩子可能無法明確表達身體哪些部位出現不舒服的狀況，因此家長們要特別留意孩子的行為和身體變化，醫生也列出一些兒童特發性關節炎常見的徵兆：
- 關節疼痛：孩子可能會抱怨關節疼痛，這些疼痛可能隨著白天的活動而有所緩解，但若有反覆發作的情況，就需要重視。
- 關節腫脹和僵硬：某些關節(如膝蓋、手指、腳踝等)，可能會有腫脹、僵硬的症狀，在長時間靜止或休息後會特別明顯。
- 運動能力下降：由於關節疼痛和僵硬，孩子可能變得不願意運動，甚至不再參加原本喜歡的體育活動或遊戲。
- 發燒與疲勞：有些孩子會出現不明原因的發燒、疲勞，這些症狀有時會與其他感染性疾病混淆，需進行進一步檢查。
藥物治療、伸展運動、心理支持 攜手小小病童對抗病情
儘管兒童特發性關節炎目前無法完全治愈，但王竣平醫生表示，適當的治療能夠有效控制病情、減少關節損傷，讓孩子維持正常的生活質素。如使用抗炎藥、免疫抑制劑，及生物製劑等藥物治療，可以幫助減輕發炎反應、控制疼痛，並防止關節進一步損傷。
王醫生也指出，專業的物理治療師可幫助孩子透過伸展運動，保持關節的靈活性，並強化肌肉、減少僵硬和疼痛。此外，健康均衡的飲食也對增強免疫系統有所幫助，因此家長要確保孩子攝取足夠的營養，尤其富含鈣質和維他命D的食物有助於維持骨骼健康。還有，面對長期的疼痛和治療，孩子可能會感到焦慮、沮喪，心理輔導和家人的支持能幫助孩子應對病情帶來的心理壓力，讓孩子建立積極的心態。
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