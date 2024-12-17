不是老人的專利！兒童也會患關節炎 家長留意「4大徵兆」

復健診所復健科王竣平醫生就指出，兒童也有罹患關節炎的可能，且因為症狀不容易被察覺，籲請家長要多留意孩子的情況。

不只是老人，兒童也會得關節炎！關節炎指的是發生在身體上各關節的發炎疾病，關節疼痛、僵直、腫脹等，都是關節炎的症狀。不少長者飽受退化性關節炎折磨之外，肥胖者、更年期後女性、關節有舊傷、以及過度使用關節者也都是關節炎的好發族群。然而，知名復健診所復健科王竣平醫生就指出，兒童也有罹患關節炎的可能，且因為症狀不容易被察覺，籲請家長要多留意孩子的情況。

王竣平醫生指出，發生在兒童身上的關節炎通常被稱為「兒童特發性關節炎」(Juvenile Idiopathic Arthritis, JIA)，是一種自身免疫疾病，影響16歲以下的孩子，會導致關節發炎、腫脹、疼痛，甚至影響孩子的日常生活和成長。這種疾病會讓免疫系統誤攻擊身體的健康細胞，進而引發關節發炎。另外，這是一種「特發性」疾病，也意味著目前仍未能了解明確的病因。