不時不食 補身講究「時地人」

中醫自古以來認為每年的冬季是養生調理、補充身體營養的最佳季節。中國傳統飲食講究藥食同源，不妨趁此時藉著穀物、肉類、蛋菜等食物之間的營養互補，達到補益精氣、增強抗病能力的目的。 「冬藏」是中醫養生的重要概念，註冊中醫温愛詩博士表示，「冬季期間人體充分吸收時令食物或藥物的豐富營養，從而補充和儲存五臟六腑已經消耗掉的『氣血精津』，以備來年春天人體各個臟腑的『升發』功能和正常運作。」

慎食溫燥肥甘厚膩 很多人愛在冬季食羊肉、飲烈酒「補身」，温愛詩認為這未必適合香港。「中醫根據辨證論治的原則，制訂最適合養生調理的方法，並因人制宜、因地制宜、因時制宜，即根據個人體質、當地氣候特色、每年冬季的溫度等作調理。香港屬於嶺南氣候，冬季並不特別冷，人體亦多半有濕熱情況，若過食溫燥肥甘厚膩的補品，易致腸胃『聚濕生痰，痰濕化熱』，埋下『伏邪』，引起『春溫之邪』，例如肺熱痰濕型的各種感冒與咳嗽症狀。」 食療推介 温愛詩建議冬季可以多食用滋陰潤燥、補肝腎、補虛兼運脾化濕的食物，例如百合、淮山藥、茯苓、枸杞子、沙參、玉竹、石斛、甲魚、花膠(魚鰾)、燕窩、海參、鮑魚、西洋參(花旗參)、太子參、黨參、五爪龍(五指毛桃)等；水果可挑選柑橘類，對人體有『溫潤』作用，適合冬季寒冷而乾燥的天氣。「中醫食療強調『不時不食』，有時間不妨多到菜市場看看有甚麼時令蔬菜和水果，必定有收穫！」惟傷風感冒、發熱、洩瀉者，則慎用或停用此類食療材料。

西洋參鮑魚雞湯(2至4人分量) 材料：淮山30克、茯神片30克、沙參15克、玉竹15克、急凍大鮑魚1至2隻(或已浸泡好花膠適量)、枸杞子10克、西洋參(片)15克、炒扁豆30克、廣陳皮1個、蜜棗2個、烏雞1隻(或豬瘦肉300克)。素食者可以改用去核紅棗10個及冬菇5個取代。 做法：先將烏雞或豬瘦肉洗淨出水；急凍鮑魚解凍並清洗。中藥材及其他食材以清水洗乾淨備用。煲內加入適量熱開水，加入所有材料(西洋參片除外)大火煮開後，調小火再煲2小時。加入西洋參片再煲30分鐘後熄火，加入適量鹽調味，即可飲用。 功用：滋陰潤燥，健脾補虛。 適合：有皮膚乾燥痕癢，口唇乾燥，疲倦體虛症狀者。 改善血氣循環 冬天如手腳冰冷，可能由於血氣循環不暢引起，尤其是氣滯血瘀的女性或中老年人。温愛詩指最快捷有效是諮詢註冊中醫詳細檢查，辨證論治服用湯藥和針灸調理，「此外，也可考慮食用營養豐富而暖胃的食物，如糯米飯；又或以生薑紅糖做的糯米湯圓、芝麻湯圓或生薑紅糖番薯湯水等溫中補虛的食物。」八段錦、太極拳、瑜伽等運動亦可促進血液循環、行氣活血。每晚用生薑煲水泡腳30分鐘、適當的按摩推拿，也有助改善四肢冰冷情況。

