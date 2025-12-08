不煙不酒都患癌？沖涼最後1分鐘用凍水可長壽防癌！醫生教5招增抵抗力

年紀大身子弱是否避無可避？有醫生指出，很多人也會疑慮，身體抵抗力會隨年紀而變得弱，亦有人即使不煙不酒，而會患上癌症。不過，近日有一項關於壽命可超過200年的哺乳動物研究發現，有方法可以令身體不容易患癌，又變得長壽。醫生參考這項研究，並得出5個可以抗癌和提升細胞的修復能力的方法。
弓頭鯨長壽又抗癌
遺傳優生科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，根據2025年一項在《Nature》發表的研究，聚焦於弓頭鯨(Bowhead whale)，這種哺乳動物的壽命可超過200年，但卻幾乎不罹患癌症。弓頭鯨的體重超過八萬公斤，細胞數量以兆計。理論上，這樣巨大的生物應該容易罹癌，因為每一次細胞分裂都可能帶來突變。然而，弓頭鯨卻幾乎沒有癌症發生率，這正是所謂「佩托悖論」(Peto Paradox)，即大型長壽動物為何反而不容易患癌。關鍵就在於，弓頭鯨擁有卓越的細胞修復能力。
活得久卻不易罹癌原因
研究指出，弓頭鯨能夠在面對DNA雙股斷裂的嚴重損傷時，啟動兩種重要的DNA修復機制：非同源端接(Non-homologous end joining)和同源重組(Homologous recombination)。這不僅使修復速度加快，還能精準修復，幾乎沒有錯誤，從而避免突變和癌變的發生。
一種關鍵的蛋白質是冷誘導RNA結合蛋白(CIRBP)，在弓頭鯨細胞中表現極高。CIRBP能協助DNA修復，保護DNA末端不被過度降解，增強整體細胞的穩定性。科學家發現，CIRBP的功能在實驗中能夠提升人類細胞的DNA修復效率，甚至延長果蠅的壽命。
CIRBP的分子機制非常重要，對低溫、缺氧和紫外線的抗逆性皆有極佳的應對能力。它能結合和穩定目標mRNA，調控細胞的壓力反應和命運決策。特別是在大型動物中，CIRBP的表現與其極低的癌症風險密切相關。另一方面，CIRBP的功能受損時，可能會導致細胞老化加速，降低DNA修復能力，進而提高致癌風險。相反，如果適度提升CIRBP活性，能增強細胞的自我修復能力，這也是弓頭鯨長壽卻不易罹癌的重要原因之一。
醫生教5招增抵抗力
所以，張醫生指出，長壽的關鍵不是在於細胞不會出錯，而是身體可以把這些錯誤及時修正。因此，「修復力」是關鍵，人類也擁有CIRBP基因，透過改變生活方式，可以提升細胞的修復能力。根據研究，他建議從以下5個方面入手：
- 睡眠啟動修復：保持固定的睡眠時間，使身體有機會激活深層修補系統，建議在晚上11點前入睡，研究證實，深睡時期的細胞修復與免疫調節功能是最強的。
- 抗發炎飲食：抗發炎型飲食是DNA修復的原料來源，多攝取深綠色蔬菜、Omega-3富含的魚類及發酵食物(如乳酪、味噌、泡菜)，減少高糖和高油炸與加工食品，有助腸道菌相平衡，並降低全身的慢性發炎，以免修復系統被影響。
- 運動激活修復：就如弓頭鯨每天在冷海中游泳一樣，每周至少150分鐘的中強度運動，結合有氧與肌力訓練，能夠啟動線粒體功能與DNA修復酵素。
- 冷刺激：從習慣開始，洗澡最後一分鐘用冷水或早上用冷水洗臉，來模擬弓頭鯨的冷海環境，刺激CIRBP的修復蛋白反應，以打開修復開關。
- 管理情緒與壓力：每天安排固定的「副交感時間」如10分鐘靜坐、深呼吸、散步或聽音樂，以促進身體的修補系統。
抗癌好習慣變日常
張醫生指，我們不一定要像弓頭鯨活到兩百歲，但可以學習其「修復思維」。真正的長壽與抗癌力來自於身體的自我修復。一些簡單的日常行為，如運動後的恢復、良好的睡眠等，都能幫助我們打開那扇修復的門。身體不是機器，需要時間、空間與環境的調整來恢復平衡。從今天開始，專注於提升修復能力，而非完美健康，這將會讓你的身體變得更有能量，並且更具彈性。