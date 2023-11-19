不用藥物介入！「6生活型態」助改變慢性病風險

雖然多數人都知道健康的生活方式是預防及治療疾病最重要的基礎，但社會文化傾向等到生病才治療，崇尚吃藥來促進健康。

為要推廣健康生活型態，奇美醫療財團法人奇美醫院與台灣生活型態醫學會舉辦「2023生活型態醫學國際研討會」，希望各領域專業人員，透過彼此的專業優勢、交流分享及資源整合，建立且提供精準及個人化的健康生活型態模式，共同推動生活型態醫學，共創新局。