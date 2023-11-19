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健康
2023-11-19 13:30:25

不用藥物介入！「6生活型態」助改變慢性病風險

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健康生活

生活型態醫學強調實證有效的營養、身體活動、良好睡眠、壓力管理、正向社會互動，以及避免危害性物質的使用。

雖然多數人都知道健康的生活方式是預防及治療疾病最重要的基礎，但社會文化傾向等到生病才治療，崇尚吃藥來促進健康。

為要推廣健康生活型態，奇美醫療財團法人奇美醫院與台灣生活型態醫學會舉辦「2023生活型態醫學國際研討會」，希望各領域專業人員，透過彼此的專業優勢、交流分享及資源整合，建立且提供精準及個人化的健康生活型態模式，共同推動生活型態醫學，共創新局。

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花費成本較低的6大生活型態及配合醫囑 有機會逆轉慢性病

健康和我們的日常生活習慣密不可分，如果長期保持不良習慣，最終會影響到我們的健康。奇美醫院預防醫學科主任蔡孟修指出，生活型態醫學強調實證有效的營養、身體活動、良好睡眠、壓力管理、正向社會互動，以及避免危害性物質的使用。這六大支柱是我們保持健康生活的基礎，並由受過專業訓練的醫師和醫療人員來提供幫助，幫助我們建立符合個人需求的健康生活習慣，以達到預防、治療甚至逆轉慢性疾病的目標。

運動

身體活動、良好睡眠也有助減低壓力。

透過非藥物介入措施 踏上健康旅途

蔡孟修說明，近年來，我們逐漸認識到非藥物介入措施(NPIs)的重要性，像是保持手部衛生、正確咳嗽禮節和戴口罩等方法可以有效預防疾病傳播。面對慢性病，生活型態調整是一個重要且關鍵的非藥物介入措施。我們知道改變習慣並不容易，但在科技進步的時代，像是使用智能手錶和連續血糖監測等科技，可以幫助我們更有信心地踏上健康生活的道路。

智能手錶

智能手錶和連續血糖監測等科技，可以幫助我們更有信心地踏上健康生活的道路。

養成健康行為 打造健康生活

而傳統醫學主要針對疾病治療，但現代人的生活型態已經很不同，高壓的工作環境、忙碌的生活節奏、不良的飲食習慣成為現代疾病的原因。所以，結合醫學和生活型態，當醫師從服務收費轉向價值醫療時，將強調消除疾病根本原因的重要性，而不僅僅是藥物治療和症狀控制。透過持續的行為改變，我們可以幫助大家實現全人健康的目標，有效控制醫療花費，並提升病人的預後和滿意度。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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