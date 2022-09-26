不育｜不孕原因男性佔四成！醫生講解「養精」關鍵：仲有得救

一名來自日本30歲的男子小智(化名)，多年來和妻子嘗試自然生孕未果，懷疑是自己的精蟲出問題，做了許多檢查仍找不出不孕原因。回台後前往中山醫院生殖醫學中心問診，才發現是Y染色體上一個基因出問題，最後以試管嬰兒技術成功生出小寶寶。他也在醫師建議下做PGS鑑定(胚胎著床前染色體分析)，排除Y染色體異常的胚胎做植入，同步解決下一代的生育問題。 中山醫院生殖中心負責人李世明醫師表示，男性雄風不如以往，精子數量逐年下滑、活動力不佳之外，也可能受到環境影響，像是塑化劑和DDT等環境荷爾蒙皆不利於男性的精蟲品質。李世明醫師也提到，目前台灣不孕夫妻中，近四成的原因是來自男性，且不斷上升中。

男性精蟲標準不斷下修 合格數量僅剩 20 年前的四分之一 根據世界衛生組織(WHO)對人類精液檢查的數據顯示，從1990年每1毫升精液需達6,000萬隻精蟲才算標準，到1999年下修為2,000萬隻，到了2010年更再度下修至1,500萬隻即為合格，顯示男性精蟲密度不斷下降。 李世明醫師表示，精子的健康除了數量之外，活動力和精蟲的型態也相當重要，會以染色型態檢查(Kruger stain)來評估精蟲穿透能力是否足夠。若數值小於4%，則自然受孕成功機率降低不少，目前可透過「單一精蟲顯微注射」解決精子穿透力不足的問題，將精蟲注入卵子完成受孕；而活動力部分，則是在精液中有至少50%的精蟲能正常游動為正常數值。 李世明醫師指出，精子的健康很難從精液的顏色、味道、濃度等外觀判讀，建議欲了解自身生殖能力，或是有嘗試自然懷孕未果的民眾，盡早尋求專業醫師的評估。也提醒男性在取精前「禁慾」3至5天，才能得到最有效的檢驗成果。