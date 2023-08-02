不育｜精索靜脈曲張致不育 到台接受微創手術治愈

微創精索靜脈曲張顯微手術是國際醫療準則及文獻教科書建議的最佳手術方式，傷口僅約2公分，手術切口位置在鼠蹊部靠近陰莖根部，術後傷口會被恥毛覆蓋且不明顯。

38歲的鮑先生(化名)，結婚後因未能順利造人成功，5年前進行檢查，發現罹患精索靜脈曲張而造成精液品質較正常人差，接受內視鏡腹部手術，術後精液品質有改善，但是術後腹部傷口疼痛多天，且陰囊外觀還是有許多粗大的靜脈叢浮出。

精索靜脈曲張 導致生孩子未果

但這一兩年與太太準備再生一個小孩，又遲遲無法如願，到泰國接受人工生殖手術也失敗，進行精液檢驗，發現精液品質與精子活動力的皆不佳，進一步檢查發現是因為精索靜脈曲張再度復發導致。不斷進行網路搜尋後，發現台灣童綜合醫院泌尿科的呂謹亨醫生，可進行微創精索靜脈曲張顯微手術，便與太太直接由香港飛到台灣求醫治療。