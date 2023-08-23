不自覺眨眼、清喉嚨可能係妥瑞症求救訊號！附常見症狀

8歲男童小華是健康活潑的孩子，但從半年前開始，就陸陸續續地出現眨眼、甩頭、抖動肩膀的表現，媽媽提到弟弟感冒很久都好不了，因為常聽到他在清喉嚨清痰聲；老師也跟媽媽反映男童上課一直發出聲音和亂動，影響學習。就醫詳細檢查後鑑別診斷為「妥瑞症」。
妥瑞症常在青春期達到高峰 常見症狀一次看
奇美醫院學中心兒科部主治醫生郭思辰指出，妥瑞症是一種抽動症候群，為神經發展性疾病，而非精神疾病，成因可能源自於兒童期發育之大腦基底核多巴胺的高反應性。症狀包含不自主聲音(清喉嚨、尖叫聲及吸鼻子等)和不自主動作(重複性的眨眼、甩頭、聳肩、揉搓鼻子、做鬼臉等)，嚴重時可能會出現穢語、肢體大幅度擺動的情形。
好發年齡通常在5至6歲，10至12歲症狀較為嚴重。青春期後約有1/3的病人抽動症狀會自然消失，1/3的病人症狀會逐漸緩解，剩餘1/3的病人症狀會持續到成人；男性比例比女性高約3至4倍。
無法經特定檢查確定 符合4條件極可能確診
妥瑞症常被誤診為哮喘、眼睛過敏或呼吸道症候群等，目前診斷主要是藉由詳細的病史及臨床症狀來判斷，無法經由特定檢查確定。根據美國精神醫學會精神疾病診斷與統計手冊第五版(DSM-V)，妥瑞症必須符合以下條件：
- 病程中曾出現多樣動作型抽動及一種或多樣聲語型抽動；
- 抽動頻率時好時壞，時間已持續一年以上；
- 症狀在18歲以前出現；
- 不是因為物質(如可卡因)使用之生理效應或其它疾病(如亨丁頓舞蹈症、病毒後腦炎)所造成。
妥瑞症需要理解及陪伴 就醫給予適當治療幫助
郭思辰強調，大部分病人並不需要治療，但需要對妥瑞症有正確觀念與對病童有更多理解，才能真正幫助到他們。妥瑞症的症狀時好時壞，也會因某些因素加重症狀表現，如：使用電子產品時(看電視、打遊戲等)、被告知不要動時、生病、睡眠不足、過度疲累、季節變化、負面情緒以及吃到含有咖啡因的食物(甜品、朱古力)等。
而目前治療方法有藥物治療、行為療法(認知訓練、對抗反應訓練、社會支持)。且妥瑞症病人有80%以上會伴隨有如專注力失調及過度活躍症、強迫症、抑鬱、自我傷害的行為及睡眠異常等共病，因此必須持續觀察並告知醫生相關情況，必要時應積極接受治療，才能得到有效的幫助。
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