不自覺眨眼、清喉嚨可能係妥瑞症求救訊號！附常見症狀

妥瑞症的症狀時好時壞，也會因某些因素加重症狀表現，如：使用電子產品時(看電視、打遊戲等)、被告知不要動時、生病、睡眠不足、過度疲累、季節變化、負面情緒以及吃到含有咖啡因的食物(甜品、朱古力)等。

8歲男童小華是健康活潑的孩子，但從半年前開始，就陸陸續續地出現眨眼、甩頭、抖動肩膀的表現，媽媽提到弟弟感冒很久都好不了，因為常聽到他在清喉嚨清痰聲；老師也跟媽媽反映男童上課一直發出聲音和亂動，影響學習。就醫詳細檢查後鑑別診斷為「妥瑞症」。

妥瑞症常在青春期達到高峰 常見症狀一次看

奇美醫院學中心兒科部主治醫生郭思辰指出，妥瑞症是一種抽動症候群，為神經發展性疾病，而非精神疾病，成因可能源自於兒童期發育之大腦基底核多巴胺的高反應性。症狀包含不自主聲音(清喉嚨、尖叫聲及吸鼻子等)和不自主動作(重複性的眨眼、甩頭、聳肩、揉搓鼻子、做鬼臉等)，嚴重時可能會出現穢語、肢體大幅度擺動的情形。

好發年齡通常在5至6歲，10至12歲症狀較為嚴重。青春期後約有1/3的病人抽動症狀會自然消失，1/3的病人症狀會逐漸緩解，剩餘1/3的病人症狀會持續到成人；男性比例比女性高約3至4倍。