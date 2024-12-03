不良飲食習慣+久坐少運動 小心大肚腩埋身！教你2物走醣減脂 養出易瘦體質健康修腩

明明手腳纖瘦卻「腹大便便」，女士們乘搭公共交通工具時試過被讓座，尷尬到極？男士們未夠40歲就被取笑「中年發福」？大肚腩的確相當影響外觀，而導致大肚腩形成的主因與都市人的飲食及生活習慣可謂息息相關，置之不理更有機會增加患上心血管及慢性疾病的風險！然而，有過減肥經驗的大家一定知道，想成功減肚腩並非易事。因此，在實行減肚腩大計前，不妨先了解自己大肚腩的成因以及減肚腩的飲食輔助方法。
減肚腩｜肚腩形成3大常見原因
1. 久坐、缺乏運動
在寫字樓工作的打工仔，每日坐在電腦前動輒6小時或以上。經常坐著會導致腹部深處的大肌肉「腰大肌」肌肉衰退，而腰大肌的主要功能是維持脊椎的S字形曲線。因此，若腰大肌出現肌肉衰退，就會引致寒背及盆骨向後傾斜的問題，令內臟被向前推形成大肚腩。加上，普遍港人工時長，下班後難抽出時間做運動，久而久之肚腩便越來越大。
2. 高油高糖高脂飲食
食無定時、食量過多、經常進食高油、高糖、高脂食物例如炸物、精緻澱粉質等不良飲食習慣，都會令身體攝取過多的熱量，久而久之就會造成體重過高，脂肪亦會積聚在肚子形成大肚腩。另外，酒精飲品的熱量亦不容忽視，當中啤酒所含的激素更會令脂肪容易儲存在腹部的位置，一個健康的成年人一般建議每日酒精攝取量為12至15g。雖然小酌是可以，但長時間累積或經常飲酒過量就會出現俗稱的「啤酒肚」。
3. 長期處於高壓狀態
港人出名拚搏，工時長可謂眾所周知。不過工作壓力大，經常熬夜工作以致睡眠不足，同樣會致肥。身體長期處於高壓狀態，壓力會使身體釋放腎上腺素，令人有一種很想進食、吃不飽的錯覺；加上熬夜工作容易導致消化不良、脹氣、便秘及睡眠質素變差等問題，不單止有大肚腩，更易有胃部凸出（胃腩）的情況！
減肚腩｜肚腩為何難減？
了解過肚腩成因後，就要認識肚腩的構造。腹部脂肪可分為皮下脂肪和內臟脂肪。內臟脂肪位於腹部深處，顧名思義就是包圍內臟器官。因此，內臟脂肪相較於皮下脂肪更難「消滅」，而且更與健康問題有關。加上，人體燃燒脂肪的次序可因人而異，過往有針對過重大士運動減肥的研究亦發現，男性傾向先從腰間開始燃燒脂肪，女性則由臀部開始。
減肚腩｜改善腸道生態平衡 走醣．隔脂達至最佳瘦身效果
想針對性減肚腩，除了做運動、調節飲食、充足睡眠外，也可透過營養補充品輔助瘦身。
解脂酵素 先阻隔後大餐 無痛排走油脂毒素
Slimming Expert解脂酵素含豐富膳食纖維及天然複合酵素，能夠促進消化，分解食物殘渣，阻隔澱粉質、油份、醣份，避免食物囤積在腸道；同時能夠刺激腸道蠕動並觸及腸道罅隙間積聚的宿便，以及將儲存於皮膚底層的脂肪無痛排走，改善腸道健康。另外，Slimming Expert解脂酵素亦加入綠茶及小麥草成份，前者有助促進脂肪氧化，燃燒體內多餘脂肪；後者含豐富膳食纖維，可以促進腸道蠕動，潤滑大腸，將油脂及毒素排出。只需餐前兩粒Slimming Expert解脂酵素可以幫助排走體內油脂毒素，配方加入葡萄籽精華更能強效抗氧化功能，使腸道更年輕，增強免疫力之餘，亦可提升皮膚質素，令肌膚變得亮白光澤，減退暗啞膚色。
最佳瘦身效果 搭配修腩素 LGG瘦身菌對付脂肪
想達至最佳瘦身效果，就要配合Slimming Expert修腩素，其獨特配方以多種蔬果纖維及酵素，配以「LGG瘦身菌」而成。LGG瘦身菌「鼠李糖乳桿菌（L.rhamnosus）」進入腸道後便會開始「食脂」主動分解脂肪、「排脂」將脂肪及宿便包封排走、「擋脂」形成保護膜阻擋脂肪，三個步驟對付腸道內的嗜肥菌、嗜糖菌、腹胖菌，從而改善腸道生態平衡。配合酵素分解不同食物成份，包括澱粉、脂肪、糖份，促進腸道排便健康及腸胃消化，養成易瘦體質，達成健康修腩效果。
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