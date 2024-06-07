不良飲食致痛風年輕化？

痛風過往在50歲前很少發病，一過半百便出現很多新症；但近年痛風有年輕化趨勢，患者年齡由40歲起便穩步上揚，甚至有年輕至19歲的個案出現。風濕及內科專科醫生余嘉龍指，提早發病與基因和飲食習慣改變不無

關係。 痛風是由於腎臟未能有效排出體內尿酸，於是在關節積聚形成結晶，當結晶開始變大出現病徵，就稱為痛風。余嘉龍解釋，「痛風可分成4個階段，最初只有尿酸高，不會有徵狀；第二階段是結晶開始在關節形成，未有病徵；第三階段開始有病徵，會間歇發作，關節腫脹、疼痛；第四階段是不斷發作愈來愈嚴重。」

提早20年發病 患者一般在第二階段知自己患病，但大多第三階段才求醫；然而如果仍未接受治療，或慢慢進入第四階段，可造成不可逆轉的關節變形。至於出現年輕化的原因，余嘉龍認為，「過往發病原因是年紀大，有腎病令排出尿酸的能力減低；而其實部分人的基因本來就令腎臟未能有效排出尿酸，只是以前飲食相對健康所以沒有發病；現今飲食豐富，就令痛風提早了20至30年出現，由50歲提前至20歲發病也有可能。」 曾出現19歲個案 「新西蘭的毛利族人，基因與台灣原住民相似，帶有不能排泄尿酸的基因，所以他們是容易患痛風的。以前毛利族人多住在森林、吃水果，而後來西方飲食文化入侵，就改為吃肉、吃漢堡包，於是他們突然由痛風發病率最低的地方，變成最高的地方。所以有先天基因不一定發病，後天飲食則有很大影響。」余嘉龍說，「有一個19歲的個案就是因為每天飲汽水、吃漢堡包就發病，因為漢堡扒含有嘌呤，而汽水中的糖果也會轉化為嘌呤。」