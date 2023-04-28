不要再玩手機！小童多運動不足　3招增活動量兼親子關係

「運動」是兒童成長的關鍵因素之一，兒童階段正值身體發展的黃金時期，需要大量的身體活動來發展肌肉與神經系統！世界衛生組織也建議兒童每天要累積60分鐘的中度身體活動，每周累積達420分鐘。

兒童愛用電子產品不運動 恐致人際互動減少、增肥胖風險

你家中的兒童有達到這樣的建議嗎？還是運動時間被強烈聲光刺激的電子產品取而代之呢？當動態活動的時間相對減少，也會減少與同儕之間的人際互動，無形之間增加兒童期肥胖及長大後罹患非傳染性疾病的風險。