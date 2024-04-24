不足1%旅行前曾接受醫學諮詢 去日韓台泰也有風險

疫情完結後不少港人報復性出遊，外出旅遊時若感染傳染病，有機會出現併發症，需入院甚至有死亡風險。香港疫苗與旅遊醫學會一項調查發現，僅4%受訪者認識旅遊醫學，更只有1%外遊前會考慮旅遊醫學諮詢及風險評估，反映港人缺乏旅遊醫學諮詢觀念。

出發前4至6周諮詢 調查於本月在旺角隨機訪問了189人，以了解港人外遊前是否有旅遊醫學諮詢的習慣。結果發現，港人在外遊前甚少進行旅遊風險評估，只有4%港人知道甚麼是旅遊醫學，而曾在外遊前接受旅遊醫學諮詢的人只有不足1%。英國格拉斯哥皇家內外全科醫學院旅遊醫學科專家顧問梁家偉解釋，「市民在外遊時可能會透過細菌、病毒及寄生蟲等而受到感染，傳染病的傳播途徑也包括食水、性接觸、血液、體液及被蚊蟲叮咬等。不同目的地、活動及停留時間都會帶來不同的風險及傳染病，如本身有長期健康問題，更會增加死亡率及發病率」，提醒市民在出發前4至6周應先就目的地接受旅遊醫學諮詢及風險評估。 諮詢一般會包括針對性疫苗注射、預防蚊蟲、了解當地旅遊及飲食安全，及疫情資訊等保健資訊。衛生署設有兩間旅遊健康中心，供市民進行諮詢及風險評估。