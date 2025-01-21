不重視員工心理健康的職場環境 研究：抑鬱風險暴增3倍

職場欺凌事件屢見不鮮，常見的欺凌行為包括揶揄嘲笑、言語恐嚇、咆哮、貶低羞辱或孤立等。被欺凌者可能會出現恐懼、焦慮、自責、失眠等身心方面的傷害，容易有較多負面情緒與想法，進而影響其工作表現及日常生活。一篇2021年6月發表於《英國醫學期刊》的研究指出，在不重視員工心理健康的公司工作的全職員工，罹患抑鬱症的風險增加了三倍。

遇欺凌怎麼辦？釐清、傾訴、記錄、瞭解資源以尋求幫助 台灣衛生福利部嘉南療養院臨床心理師杜家興表示，遇到欺凌時可透過以下方法應對，有效地尋求幫助及改善自己的處境。首先，釐清自己遭受哪些欺凌行為；其次，立刻向值得信任的人傾訴，獲得支持及建議；接著，詳細記錄下每次欺凌發生的狀況；最後，則是瞭解相關資源，如職場內部的申訴管道、人資部門或尋找外部專業機構(心理諮詢或法律援助)。 他建議被欺凌的員工尋求協助後，可考慮轉職到更健康的工作環境，在新環境中建立支持性的人際關係，並自我照顧保持正向思維，專注於未來的可能性。而擔任主管階層者應以尊重和同理的態度傾聽他們的困擾及需求，避免批判或輕視，鼓勵他們建立健康的休閒活動或興趣，培養紓壓方式，提升心理健康。

被欺凌者需支持、陪伴與傾聽 專業申訴管道應建立 董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，看到同事正遭受到職場欺凌，想協助但害怕不敢正面挺身而出的話，可以先默默收集證據，如錄音或條列式記錄欺凌行為；若在開會的場合同事被嚴重斥責或無禮怒斥，可當下提出其他議題或想法轉移被怒斥的焦點；再者寫匿名檢舉信來遏止欺凌的行為，寄一次後沒甚麼回應的話，不妨多寄幾次，仍有一定的功效。 除了實體行為的協助外，更重要的是給予被欺凌者支持、陪伴與傾聽。她說，企業組織應預防欺凌行為，像是列入工作準則，甚至設立申訴專線提供舉報等。