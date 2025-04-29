不鹹食物也可致水腫 增心臟病風險！營養師教吃3類減鈉食物

吃太鹹的食物隔天可能會引致水腫，但原來即使吃不鹹的食物，也會導致水腫，更可能會有心臟病的風險。有營養師指出，不少人會以為只有味道很鹹的食物才會含有鈉質。而其實有些食物即使味道不鹹，也可能會暗藏高鈉陷阱。她指吃3類食物，就可以有助減鈉。

高敏敏指，很多人會好奇為甚麼麵線是鈉含量排名第一，她解釋，由於在製造過程中會泡鹽水，使麵條吸附鈉。所以，她建議在食用前先用滾水燙一下，以稀釋鈉含量。而即使是白白嫩嫩的多士鈉含量也不少，若加上配料或果醬，鈉含量也會相應增加。而看似無油清淡冷麵，則因為經鹼水處理，所以鈉含量較高，同樣配上醬料後鈉含量會更高。另外，她建議運動飲料應在運動時攝取即可，若沒有運動時喝運動飲料，可能會超出攝取量。

營養師高敏敏在其 facebook專頁 上分享指，其實有些食物的鈉含量相當驚人，讓人不知不覺就攝取過多鈉。她列出有9暗藏高鈉陷阱的食材

鈉攝取過多的健康風險

台灣衛福部建議，每日鈉攝取量不超過2,400mg(相當於6g的鹽)。高敏敏指，雖然鈉是人體必需的元素，有助能維持體內電解質平衡、神經傳導、使肌肉正常收縮與放鬆，但當過量鈉可能導致高血壓，增加心臟病和中風的風險。攝取過多的鈉可能出現以下症狀：

增加食慾：重鹹食物促進食慾。

口渴反應：過鹹會造成口渴。

水腫：身體保留過多水分。

尿量增加：身體為排鈉而快速排出水分。

3大減少鈉的飲食小貼士

高敏敏表示，減少鈉攝入並不是要戒絕含鈉食物，她列出以下3大飲食小貼士，有助減少鈉的攝入：

香料醃製：使用香草、香菜、辣椒等替代鹽。

檸檬調味：用水果調味沙律與涼拌菜。

選擇原型食材：減少加工時不必要的調味料。

高敏敏建議，應養成閱讀營養標示的習慣或自己烹調，能有效減少鈉的攝取，減少對鈉的依賴。