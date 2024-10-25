世界中風日2024 盼提高預防意識 奉行健康生活模式 減中風風險

為引起市民關注中風問題，自2006年起世界中風組織將每年的10月29日定為「世界中風日」。根據衛生署資料顯示，全球每年約有逾1,200萬人患中風，而在香港每年平均約有三千多人因中風死亡，是香港排名第四的致命疾病。此外，中風並非長者專利，近年亦有年輕化趨勢，年輕一輩亦不能掉以輕心。

中風又稱為「大腦血管疾病」，主要可分為出血性中風和缺血性中風兩大類，供應給腦部的血液因血管阻塞甚至爆裂而減少或受阻，令腦部突然缺氧，因未能得到充足的養分及氧氣，讓受影響的腦細胞壞死，令相應受該部分腦細胞支配的臟器不能維持正常功能。

有小中風症狀 應立即求醫檢查

中風患者一般會出現包括半身不遂、言語不清、嘴歪、流口水、眼斜、吞嚥困難、大小便失禁、感覺麻木，情況嚴重者甚至會出現昏迷或死亡。如曾一次或數次短暫時間出現以上症狀但持續數分鐘便自動回復正常，可能是小中風的徵狀。有統計指有近三成曾出現小中風徵狀的患者，最終都會變成中風，因此應立即求醫安排檢查，以便可及時發現接受治療。

醫生一般會檢查包括血壓、血膽固醇、血糖，亦會驗血色素、血小板及凝血時間，以確定是否有貧血和出血風險，以及血黏稠度。還會進行電腦掃描以分辨中風的種類，亦可進行磁力共振掃描查看腦部組織及血管的情況。還會進行頸血管超聲波和顱內超聲波，以查看頸部及腦血管是否有收窄或阻塞。