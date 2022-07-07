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健康
2022-07-07 11:11:33

朱古力｜世界朱古力日 識得食 係健康零食

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世界朱古力日 識得食 係健康零食

世界朱古力日 識得食 係健康零食

朱古力是不少人的Comfort food，也是最受歡迎的零食之一。一般來說，稱之為零食都難以稱得上有益，但原來選對了朱古力，並進食合適的分量，可以為健康帶來好處。

 

減心血管病風險

朱古力能夠在不同方面減低心血管病風險，首先是其可可脂有降低壞膽固醇、提升好膽固醇的效用；其次可可所含的黃烷醇可以在血管中幫助產生一氧化氮，使血管放鬆降低血壓；同時黃烷醇也可減低血栓形成風險。在不同的研究都發現，進食黑朱古力可以減低心臟病或者中風的風險。

血壓

食朱古力有助降低血壓。

抗氧化、抗發炎

朱古力含有不少抗氧化物，包括類黃酮和多酚等，有助清除體內的自由基，起到抗衰老的作用。

 

預防糖尿病

又是黃烷醇的幫助，它有助提升身體的胰島素敏感度，用更少的胰島素便可處理更多吸收到身體中的醣類，從而更好地控制血糖水平，有助預防糖尿病。

糖尿病

朱古力可提升胰島素敏感度，預防糖尿病。

提供大量礦物質

黑朱古力含有豐富的鐵質、鎂質、錳質、磷質、鋅質等微量元素，是一個不錯的礦物質來源。

朱古力

朱古力是個不錯的礦物質來源。

安撫情緒

朱古力含有的色胺酸，可以起到穩定情緒的作用，亦有研究發現食用朱古力可以降低體內焦慮荷爾蒙，難怪不少人在心情欠佳時都會吃朱古力去安撫自己。

朱古力

朱古力改善情緒的作用，令不少人視之為Comfort food。

如何選擇？

朱古力分黑朱古力、牛奶朱古力和白朱古力，主要分別在於可可、牛奶和糖的含量。因為以上提及的好處均是由可可的成分中得到，所以以可可含量最高的黑朱古力最為有益，即應選擇70%或以上的黑朱古力。要找出最健康之選的話，可留意可可的可可固體和可可脂比例，可可固體愈高，抗氧化物愈多；另可考慮選擇淺烘培產品，減少製作過程中營養素的流失。

最後要提醒，每100克朱古力約有600卡路里，吃得太多會致肥，抵銷部分益處，因此每日應以40克左右為限，切勿過量。

朱古力

白朱古力不含可可固體，因此沒有主要的有益成分。黑朱古力的有益成分含量最高，應多選。

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