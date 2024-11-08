世界糖尿病日｜掌握「控糖5大要訣」遠離威脅

糖尿病是相當常見的慢性疾病，11月14日是「世界糖尿病日」，2024至2026年主題為「糖尿病與福祉(Diabetes and well-being)」，為響應世界糖尿病日主題，大家要認識5大控糖要訣，透過定期體檢、定期監測、飲食、運動等，遠離糖尿病威脅。
糖尿病會引起許多併發症 甚至有死亡風險不可輕視
糖尿病不只是血糖值異常而已，它還有可能產生血管病變、視網膜病變、心血管疾病、腎臟病等併發症，甚至有死亡的風險。以台灣為例，去年(2023)便奪走11,625條人命。
肥胖、缺乏運動、高血壓、高血脂、吸煙、飲酒過量、遺傳等，都是糖尿病的風險因素，應特別注意。
掌握控糖5要訣 自我照護遠離糖尿病威脅
不過，由於糖尿病早期症狀並不明顯，因此台灣國健署署長吳昭軍提醒，應定期健康檢查來防範糖尿病，透過以下「控糖5要訣」自我照護、預防糖尿病：
- 定期體檢：應善加利用各式健康檢查，定期關心自己的健康狀況。
- 定期監測：若檢查發現有血糖異常，應定期測量血糖，確保空腹血糖控制在3.9至5.6mmol/L正常範圍內。
- 逆轉代謝症候群：若是發現有血糖異常，而且有腹部肥胖、血壓偏高、空腹三酸甘油脂偏高、高密度膽固醇偏低等任2項因子，就代表有代謝症候群，建議與專業醫護人員共同討論個人化風險因素管理，以有效控制代謝症候群及延緩疾病的發生。
- 健康飲食：以均衡飲食為主，並遵循少油、少鹽、少糖、高纖的飲食原則，在醫護人員指導下，做好體重管理。
- 規律運動：維持規律運動，每次運動30分鐘，每周累積150分鐘的身體活動。
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