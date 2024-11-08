世界糖尿病日｜掌握「控糖5大要訣」遠離威脅

定期監測：若檢查發現有血糖異常，應定期測量血糖，確保空腹血糖控制在

定期監測：若檢查發現有血糖異常，應定期測量血糖，確保空腹血糖控制在 3.9 至 5.6mmol/L 正常範圍內。

定期監測：若檢查發現有血糖異常，應定期測量血糖，確保空腹血糖控制在 3.9 至 5.6mmol/L 正常範圍內。

定期監測：若檢查發現有血糖異常，應定期測量血糖，確保空腹血糖控制在 3.9 至 5.6mmol/L 正常範圍內。