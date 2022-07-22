世界腦健康日2022 預防腦小血管病

腦小血管病是中風及認知障礙症的主要成因，目前可透過影像檢查發現病變。

腦小血管病初期未必有明顯病徵，但如病情惡化，患者則會有認知功能受損、抑鬱、步履不穩、尿頻、失禁，甚至增加中風及認知障礙症風險。國際研究指出，患者出中風及認知障礙症的風險，比一般人分別高2.3倍和1倍。

世界神經病學聯合會將每年7月22日訂為「世界腦健康日」，今年主題為「促進全民腦健康」，而中大醫學院腦神經科便呼籲大眾管理好可引致腦小血管病的風險因素，建立健康生活模式，預防中風、認知障礙症等腦部疾病。

腦小血管病患者患上認知障礙症的風險比一般人高一倍。

三分二人帶病

中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科研究團隊早前作出調查，為550名年齡介乎40至75歲、未曾確診任何腦神經疾病的香港市民做腦部磁力共振分析，發現當中55%人有不帶病徵的輕度腦小血管病，11%有中度至嚴重腦小血管病，22%人有微出血情況。

此外，高血壓是腦小血管病的主要成因，研究團隊為2,150名市民量血壓後，發覺只有34%人處於正常的水平，即120/80mmHg或以下；同時逾半血壓過高人士未曾確診。