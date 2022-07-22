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健康
2022-07-22 04:30:00

世界腦健康日2022 預防腦小血管病

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腦小血管病

腦小血管病是中風及認知障礙症的主要成因，目前可透過影像檢查發現病變。

世界神經病學聯合會將每年722日訂為「世界腦健康日」，今年主題為「促進全民腦健康」，而中大醫學院腦神經科便呼籲大眾管理好可引致腦小血管病的風險因素，建立健康生活模式，預防中風、認知障礙症等腦部疾病。

 

或影響生活質素

腦小血管病初期未必有明顯病徵，但如病情惡化，患者則會有認知功能受損、抑鬱、步履不穩、尿頻、失禁，甚至增加中風及認知障礙症風險。國際研究指出，患者出中風及認知障礙症的風險，比一般人分別高2.3倍和1倍。

認知障礙症

腦小血管病患者患上認知障礙症的風險比一般人高一倍。

三分二人帶病

中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科研究團隊早前作出調查，為550名年齡介乎4075歲、未曾確診任何腦神經疾病的香港市民做腦部磁力共振分析，發現當中55%人有不帶病徵的輕度腦小血管病，11%有中度至嚴重腦小血管病，22%人有微出血情況。

此外，高血壓是腦小血管病的主要成因，研究團隊為2,150名市民量血壓後，發覺只有34%人處於正常的水平，即120/80mmHg或以下；同時逾半血壓過高人士未曾確診。

研究團隊

(左起)中大利國偉腦神經學教授、醫學院內科及藥物治療學系腦神經科主任及香港腦科學會會長梁慧康教授及助理教授葉耀明醫生。

建立健康生活模式

為了保障腦部健康，研究團隊建議建立健康生模式，以改善相關風險因素，包括：

  • 定期檢查與及早控制「三高」(即高血壓、高血糖及高血脂)
  • 避免吸煙；
  • 避免過量飲酒；
  • 維持理想體重，保持體重指標(BMI)25 以下；
  • 保持均衡飲食，多菜少肉，並減少油、鹽、糖的攝取；
  • 進行恆常帶氧運動(即每星期進行最少150分鐘中等強度的帶氧活動，例如急步行或遠足)
  • 多做「腦部運動」和學習新技能，例如閱讀、學習使用新科技或參與桌上遊戲；
  • 保持活躍的社交生活，例如參加長者中心活動、興趣班及義務工作等；
  • 保持心境開朗，並維持充足的休息和睡眠。
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