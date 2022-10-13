世界視覺日 愛護視力 青光眼知多啲

每年10月第二個星期四為「世界視覺日」，這個由世界衛生組織主導的全球醫療公益行動，旨在杜絕可預防的失明、及改善視力的重要性。全球有超過2億人有視力的狀況，而在眼部疾病中，青光眼是頭號致盲殺手，也是全球第二大失明原因；眼科專科醫生碧納菲醫生提提大家，儘管青光眼沒有根治方法，但仍可通過適當的治療和定期檢查，預防，減緩或阻止青光眼惡化。

高危族群一覽 青光眼症狀要注意

碧納菲醫生表示，容易罹患青光眼的高危群組眾多，普遍高風險因素包括：四十歲以上人士、有青光眼家族病史、嚴重近視或遠視、患有心血管病、長期使用類固醇等等。

症狀方面，青光眼分為慢性與急性，而初期慢性青光眼，除了周邊視野範圍收窄，並無明顯症狀，至後期可能已影響視力，患者會出現其他症狀，包括視力模糊，從而常常跌倒、撞倒物件。而急性青光眼症狀較多較明顯，包括：眼痛、視力模糊、頭痛、噁心等等。

測試視野與眼壓 診斷青光眼莫遲疑

要診斷患者是否患上青光眼，眼科醫生會為病人作全面的檢查，通過視野測試（檢查喪失視力區域）、眼壓測量、房角鏡檢查（檢查青光眼屬閉角型或開放型）、角膜厚度測量、散瞳檢查（檢查眼睛後部視神經）、眼底掃描檢查等。通過以上檢查與測試，眼科醫生便能判斷病人是否患上青光眼。

因應病情輕重 確定治療方向

「青光眼雖不會完全根治，但可透過藥物或其他方法控制病情。」談到該用藥物或手術控制青光眼，碧納菲醫生指出，每個青光眼患者的情況也有所不同，不能一概而論。眼藥水是治療青光眼的主要藥物，因為直接滴到眼球吸收，效果最為明顯。另外，青光眼的藥物主要分6大類，眼科醫生會因應臨床需要，決定患者應使用那種藥物。如患者對某些藥物，出現副作用或敏感，就避免使用這些藥物。

至於是否採用手術治療，碧醫生表示，視乎患者眼壓需要減低多少、以及眼球的情況，再決定是否採用激光方法、傳統手術方法或較嶄新的微創手術。總括來說，要視乎患者的病情，再作出針對性、個人化的治療方案。

預防青光眼唯一途徑 定期驗眼

青光眼不能根治，但碧醫生透露，定期驗眼是最有效預防青光眼的方法，她亦建議如本身屬於患青光眼的高危族群，更應定時找眼科醫生檢查眼睛，即使發現初期病徵，也能及時治療，防止病情進一步惡化。碧醫生更分享一位40歲男病人的個案，該患者有嚴重近視，母親也是青光眼患者，為高危族群，有定期驗眼習慣，不過在新冠疫情期間，減少了驗眼次數，慢慢發現自己視野日漸模糊，前往求醫才發現患上青光眼。

碧醫生建議，如屬高危群組，但作出全面檢查後，並無青光眼症狀，往後可1至3年驗眼一次；如屬懷疑個案，就必須每年驗眼，以策安全。

護眼從日常做起 人工淚液有效滋潤眼睛

提到坊間不少人士，會使用人工淚液，令雙眼較滋潤，對青光眼患者的病情又有否幫助？碧醫生表示，滴人工淚液對青光眼病情未必有直接幫助，但治療青光眼的眼藥水，會令雙眼偏乾，因此使用人工淚液，有效令患者滋潤雙眼。

最後，碧醫生提醒，要保護眼睛免受眼疾侵襲，除了定期驗眼，最佳方法還是從日常做起：注意別讓雙眼太乾、太疲累；預防紫外線；常常使用手機電腦等電子產品的人士，要提醒自己不要長時間面對近距離電子畫面工作。愛護眼睛，由日常做起。