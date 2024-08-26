世界首創 遠程磁控內窺鏡 成功抽取活組織

疫情期間興起遙距醫療，可透過視像作簡單的診症。中大醫學院更聯同瑞士蘇黎世聯邦理工學院，在距離9,300公里下，全球首次利用豬模型，成功進行遙距磁控內窺鏡手術，取得胃壁活組織。 中大醫學院院長趙偉仁表示，2001年已有遠程手術世界首例，當時於紐約為身處法國的病人透過機械臂做手術，「兩地需要用同一協作平台，配合互聯網聯繫，才可以成功。現今互聯網技術更為成熟和高速，減低延遲，相信有助遠程手術可發揮更好效果。」

特別設計內窺鏡 而今次遠程操作磁控內窺鏡，就由香港及瑞士兩地共同研發，蘇黎世聯邦理工院機械人與智能系統研究所所長Bradley Nelson教授指出，「傳統內窺鏡儀器會透過旋鈕，去拉動鏡身的鋼絲，令鏡頭可以屈曲；而遙距內窺鏡就會使用Navion系統，產生磁場，透過磁力操作內窺鏡。而要配合磁力操作，我們亦設計出一款磁性經鼻腔內窺鏡，其直徑小於5毫米，簡易操作，透過磁力既可轉向，也可保持形狀穩定；內窺鏡會從鼻腔進入胃部，患者只須局部麻醉便可。」