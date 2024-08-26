世界首創 遠程磁控內窺鏡 成功抽取活組織

疫情期間興起遙距醫療，可透過視像作簡單的診症。中大醫學院更聯同瑞士蘇黎世聯邦理工學院，在距離9,300公里下，全球首次利用豬模型，成功進行遙距磁控內窺鏡手術，取得胃壁活組織。
中大醫學院院長趙偉仁表示，2001年已有遠程手術世界首例，當時於紐約為身處法國的病人透過機械臂做手術，「兩地需要用同一協作平台，配合互聯網聯繫，才可以成功。現今互聯網技術更為成熟和高速，減低延遲，相信有助遠程手術可發揮更好效果。」
特別設計內窺鏡
而今次遠程操作磁控內窺鏡，就由香港及瑞士兩地共同研發，蘇黎世聯邦理工院機械人與智能系統研究所所長Bradley Nelson教授指出，「傳統內窺鏡儀器會透過旋鈕，去拉動鏡身的鋼絲，令鏡頭可以屈曲；而遙距內窺鏡就會使用Navion系統，產生磁場，透過磁力操作內窺鏡。而要配合磁力操作，我們亦設計出一款磁性經鼻腔內窺鏡，其直徑小於5毫米，簡易操作，透過磁力既可轉向，也可保持形狀穩定；內窺鏡會從鼻腔進入胃部，患者只須局部麻醉便可。」
跨越9300公里
今年5月，研究團隊已完成了跨越9,300公里的遙距內窺鏡活體測試，從豬模型中取得胃壁活組織。過程中身處蘇黎世的專家利用控制器，遙控位於香港的儀器進入豬模型的胃部，而香港現場亦有醫生作監督。中大醫學院外科學系助理教授陳詩瓏醫生續指，「術中完成了一系列醫療程序，包括檢查胃黏膜、尋找異常位置如潰瘍或腫瘤等；沖洗管道和抽吸令視野更清晰；然後利用活檢鉗抽取組織作病理學檢查。」同一時間，磁控內窺鏡能夠在胃內完成「後屈」(retroflexion)動作，代表著它可克服操作限制，猶如標準設備般能在體內暢順移動。
擴展至更多用途
陳詩瓏認為，遠程操作磁控內窺鏡能夠應用於缺乏相關專業知識的地區(例如開發中國家，又或專家較少的手術)，遙距為當地病人做手術，「將來我們希望能夠用於臨床診斷、活檢取樣本、止血和切除等治療程序；而技術亦有望擴展至膽管鏡、小腸鏡及胎兒鏡(處理胎盤血管問題)等。」Bradley Nelson指他們還開發了遠端內鏡，透過旋轉推進，可進入消化道更深入位置。趙偉仁補充，「團隊下一步將會做更多試驗，去證實技術安全、操作順利；而內窺鏡手術門檻比其他手術低，只要乾淨便可，毋須達到無菌狀態，希望可盡快能夠作臨床應用。」