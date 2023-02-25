世衛：新冠肺炎首年全球抑鬱、焦慮症增25%！「社交孤立」最危險

人類是社會性的動物，缺乏社交互動與社會連結對身心健康會有不利的影響，有多項研究指出「社交孤立」可能會導致抑鬱，而抑鬱症狀也可能是社交孤立造成的結果。

進入後疫情時代，隨著疫苗接種率提升、防疫措施鬆綁，大家逐漸恢復面對面的人際互動，但調查發現在疫情期間有抑鬱、焦慮症狀者大幅增加，回歸正常社交互動，要多注意身邊親友的情緒狀態，避免因情緒問題而造成社交孤立。

研究：抑鬱症與社交互動少有關 增進人際關係有助改善情緒

高雄市立凱旋醫院院長周煌智表示，根據2020年1月發表於《科學報告(Scientific Report)》的一項研究指出，有抑鬱症狀者，花較少時間在社交互動，而抑鬱症狀愈多，其團體互動佔社交互動總時間的比例就愈小。情緒會相互感染，與抑鬱症的人在一起，抑鬱的情緒相對就會比較高，如同上述研究結果，除了可從互動時間長度作為指標，也可進一步了解相談的內容，可能就會發現他們的互動容易偏負向的內容。

周煌智提醒，「社交孤立」是抑鬱症的危險因子，已有許多研究證實團體互動有助於強化抑鬱的改善，時間愈長愈有效。建議青少年多參加一些正向的活動，類似夏令營、有意義的宗教活動等，增進人際關係有助於改善情緒。