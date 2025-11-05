世衛：1/6細菌感染出現「抗生素耐藥性」 每年百萬人死亡成全球危機

世衛指出，有40%的大腸桿菌和55%的肺炎克雷伯菌對常見的抗生素療程具耐藥性，若引起嚴重細菌感染，可能導致敗血症、器官衰竭，甚至死亡。

抗生素耐藥性威脅持續升高，世界衛生組織(WHO)10月發布「全球抗生素耐藥性監測報告」指出，2023年全球經實驗室確認的細菌感染中，每六例就有一例對抗生素治療產生耐藥性，且2018至2023年間，超過四成的抗生素對常見的腸道、泌尿道、血流感染和淋病治療失效，平均每年增加約5%至15%，反映抗生素耐藥性已成為全球公共衛生的重要挑戰。

抗生素耐藥性呈上升趨勢 嚴重感染可能致命

《衛報》報道，當病原體進化，使得原本的藥物不再能殺死這些病原體時，就會產生抗生素耐藥性(AMR)。世衛報告涵蓋來自104國、超過2,300萬份細菌感染數據，追蹤22種抗生素和8種細菌病原體，包括大腸桿菌和肺炎克雷伯菌等，用以評估泌尿道、腸道、血流及淋病感染的抗藥狀況。

其中，世衛報告表示，革蘭氏陰性菌如大腸桿菌和肺炎克雷伯菌，可能引起嚴重的細菌感染，導致敗血症、器官衰竭，甚至死亡。世衛抗生素耐藥性部門主管Yvan Hutin指出，有40%的大腸桿菌和55%的肺炎克雷伯菌對常見的抗生素療程具耐藥性，非洲地區更達到超過70%。「隨著抗生素耐藥性的持續上升，治療選擇已所剩不多，尤其是在感染防控薄弱、診斷和藥物資源有限的地區，大眾可能面臨嚴峻的生命威脅。」