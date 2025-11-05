世衛：1/6細菌感染出現「抗生素耐藥性」 每年百萬人死亡成全球危機

抗生素耐藥性威脅持續升高，世界衛生組織(WHO)10月發布「全球抗生素耐藥性監測報告」指出，2023年全球經實驗室確認的細菌感染中，每六例就有一例對抗生素治療產生耐藥性，且2018至2023年間，超過四成的抗生素對常見的腸道、泌尿道、血流感染和淋病治療失效，平均每年增加約5%至15%，反映抗生素耐藥性已成為全球公共衛生的重要挑戰。
抗生素耐藥性呈上升趨勢 嚴重感染可能致命
《衛報》報道，當病原體進化，使得原本的藥物不再能殺死這些病原體時，就會產生抗生素耐藥性(AMR)。世衛報告涵蓋來自104國、超過2,300萬份細菌感染數據，追蹤22種抗生素和8種細菌病原體，包括大腸桿菌和肺炎克雷伯菌等，用以評估泌尿道、腸道、血流及淋病感染的抗藥狀況。
其中，世衛報告表示，革蘭氏陰性菌如大腸桿菌和肺炎克雷伯菌，可能引起嚴重的細菌感染，導致敗血症、器官衰竭，甚至死亡。世衛抗生素耐藥性部門主管Yvan Hutin指出，有40%的大腸桿菌和55%的肺炎克雷伯菌對常見的抗生素療程具耐藥性，非洲地區更達到超過70%。「隨著抗生素耐藥性的持續上升，治療選擇已所剩不多，尤其是在感染防控薄弱、診斷和藥物資源有限的地區，大眾可能面臨嚴峻的生命威脅。」
抗生素不當使用增耐藥性 專家籲積極防治、尋治療新解方
《路透社》報道，抗生素耐藥性每年導致全球超過100萬人死亡。雖然病原體的基因變異是自然過程的一部分，但抗生素在人類醫療、動物養殖及農業中被過度或不當使用，正在加速這一過程。
英國倫敦大學抗生素耐藥性專家Sanjib Bhakta教授接受《衛報》採訪表示，世衛報告的結果令人擔憂，對抗耐藥性問題需要「具針對性的全球行動」，從強化監測與診斷能力，到確保各國都能公平取得窄效抗生素，同時應透過提供清潔用水、改善衛生與環境衛生條件，以及推廣疫苗接種來達到預防感染，最重要的是需投入資源，透過跨領域與前瞻性研究，尋找對抗耐藥性細菌的新型治療方案。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】