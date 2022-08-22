丙型肝炎｜丙肝治療 小心藥物相沖

丙型肝炎(丙肝)可以引致肝硬化及肝癌。本港的肝癌病人中，約有7%屬丙肝患者。現時估計，約0.3%的本港人口患有丙肝，估算約二萬多人。腸胃肝臟科醫生姚志謙表示，丙肝是有藥可治的，相關藥物有機會根治丙肝，但須及早使用並留意和其他藥物可能出現相沖的問題。

姚志謙指，丙肝主要通過血液傳播，曾輸入可能受污染的血液製品人士、曾以未被徹底消毒的刺針紋身或穿環的人士、共用針筒人士、男男性接觸者等都屬於高風險群組，「市民一般較多聽過乙肝，而丙肝潛伏期比乙肝更長，且九成丙肝患者沒有病徵，要驗血才發現，可說是令人防不勝防。」

有機會斷尾

現時，香港已採用「直接抗病毒藥物」(Direct-acting Antivirals, 簡稱DAA)作為丙肝的一線治療藥物。其中一款DAA是結合過往兩種抗病毒藥物，包括維帕他韋(Velpatasvir)及索非布韋(Sofosbuvir)，療程一般為12星期，只需一日一粒，就可以將95%以上的丙肝病毒感染「斷尾」，大大減低病人發展成肝硬化、肝癌及因肝病致死的風險。