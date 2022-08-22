丙型肝炎｜丙肝治療 小心藥物相沖

丙型肝炎(丙肝)可以引致肝硬化及肝癌。本港的肝癌病人中，約有7%屬丙肝患者。現時估計，約0.3%的本港人口患有丙肝，估算約二萬多人。腸胃肝臟科醫生姚志謙表示，丙肝是有藥可治的，相關藥物有機會根治丙肝，但須及早使用並留意和其他藥物可能出現相沖的問題。
姚志謙指，丙肝主要通過血液傳播，曾輸入可能受污染的血液製品人士、曾以未被徹底消毒的刺針紋身或穿環的人士、共用針筒人士、男男性接觸者等都屬於高風險群組，「市民一般較多聽過乙肝，而丙肝潛伏期比乙肝更長，且九成丙肝患者沒有病徵，要驗血才發現，可說是令人防不勝防。」
有機會斷尾
現時，香港已採用「直接抗病毒藥物」(Direct-acting Antivirals, 簡稱DAA)作為丙肝的一線治療藥物。其中一款DAA是結合過往兩種抗病毒藥物，包括維帕他韋(Velpatasvir)及索非布韋(Sofosbuvir)，療程一般為12星期，只需一日一粒，就可以將95%以上的丙肝病毒感染「斷尾」，大大減低病人發展成肝硬化、肝癌及因肝病致死的風險。
或有相沖情況
至於有關藥物相沖的考慮，不同丙肝藥物與其他藥物出現相沖的情況都不同。就以新冠肺炎藥物為例，有報告指出個別丙肝藥物會與新冠肺炎口服藥物(Nirmatrelvir/ritonavir)相沖。藥物相沖常見的影響，或會使藥效減少甚至無效，影響治療進度。
雖然香港疫情漸受控，不過每日仍有數千人受感染，萬一在服用該丙肝藥物治療期間感染新冠肺炎，就可能會出問題。不過，並非所有丙肝藥物與會與Nirmatrelvir/ritonavir相沖，如上述提及的維帕他韋及索非布韋就不會出現以上的相沖情況。因此，在選擇治療方案的時候，醫生會因應患者藥物相沖或感染風險，選擇較安全的治療方案。
預防新冠
同時，丙肝患者宜做好預防新冠肺炎的措施，如勤洗手、戴口罩、避免進出人多繁忙的地方等。其中最重要是接種新冠疫苗，可以減低感染風險外，亦不會對原有的肝炎造成影響。另有本地研究發現，有兩成新冠確診者的肝臟受損；而肝臟受損的患者，新冠病情惡化風險是其他患者的8倍，值得注意。當然如懷疑染上新冠肺炎亦應及早求診，避免變成重症患者，加重肝臟負擔。