丙型肝炎｜旅行回鄉 小心感染丙肝病毒

近來不少市民去外國旅行或回鄉探親，須小心感染丙型肝炎的風險！例如於旅程中紋身或接受治療時，有可能接觸針頭或血液，隨時感染丙肝而不自知。尤其前往相對落後的地方，店家可能重複使用針頭或沒有充分消毒器具，都可能成為感染丙肝的途徑。

腸胃及肝臟科專科醫生杜湋斌指出，肝炎病毒分為甲、乙、丙及戊等類型，當中乙型和丙型肝炎屬於慢性肝炎，「一般社交接觸不太容易感染丙肝，最主要的傳染途徑是血液和性接觸，例如紋身或不安全性行為。另外如在旅行時體驗魚療，讓小魚啃咬腳部死皮，雖較難因而受傷，但如另一名有傷口的人士也在同一個水缸中浸腳，就有可能感染丙肝病毒。」

夜市紋身屬高危

本地大部分丙肝個案來自高危群組，例如吸毒人士共用針頭，或不安全性行為。「紋身也是常見丙肝感染途徑，不過香港的紋身潮流愈見普及，很多紋身店的衛生環境已有一定水平；但在發展中國家，如果前往夜市或於酒店等沒受監管的地方紋身，感染風險便相對更高。」杜湋斌說。故無論日常生活、旅行還是回鄉，都應避免高危感染丙肝的場所和活動。