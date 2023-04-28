中午後斷食降低糖尿病風險？

近年斷食成為潮流，168斷食法更是控制體重的好幫手。澳洲一項研究發現，在每日較早的時間斷食，可能是預防二型糖尿病的關鍵。只要一星期3天限制在早上進食4小時，即從中午開始禁食，半年後胰島素的敏感度比攝取低熱量的人士更佳。
對比兩種飲食法
來自阿德萊德大學和南澳大利亞健康與醫學研究所(SAHMRI)的研究團隊，邀請了二百多人進行為期18個月的研究，比較兩種不同的飲食方式，分別是限制飲食時間的間歇性斷食，以及減少卡路里的低熱量飲食，以了解哪一種更適合二型糖尿病患者。
胰島素敏感度提升
結果發現，間歇性斷食似乎更能降低罹患糖尿病的風險，因為比起低熱量飲食人士，一星期實行3日早斷食，即只在早上8時至正午12時進食的人，6個月後身體的葡萄糖耐受性明顯增強，即對胰島素的敏感度提升，有助血糖控制。至於低熱量飲食則對降低血脂更為有效。有關研究已於《Nature Medicine》公布。
減重以外額外益處
研究人員指出，身體產生胰島素抗阻，即對胰島素敏感度下降，便會令血糖難以受控，逐漸形成糖尿病；其實多達六成患者可通過調整飲食及生活模式，推遲或預防糖尿病發生。而今次研究表明控制進餐和空腹時間可能帶來體重減輕以外的健康益處。