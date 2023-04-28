中午後斷食降低糖尿病風險？

近年斷食成為潮流，168斷食法更是控制體重的好幫手。澳洲一項研究發現，在每日較早的時間斷食，可能是預防二型糖尿病的關鍵。只要一星期3天限制在早上進食4小時，即從中午開始禁食，半年後胰島素的敏感度比攝取低熱量的人士更佳。

對比兩種飲食法

來自阿德萊德大學和南澳大利亞健康與醫學研究所(SAHMRI)的研究團隊，邀請了二百多人進行為期18個月的研究，比較兩種不同的飲食方式，分別是限制飲食時間的間歇性斷食，以及減少卡路里的低熱量飲食，以了解哪一種更適合二型糖尿病患者。