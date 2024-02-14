中大引入舌下神經刺激治療 治阻塞性睡眠窒息

阻塞性睡眠窒息症在本港很常見，據研究資料顯示，中年男性的發病率為 5%，女性則為2%至3%。中度至嚴重患者一般以連續正氣壓呼吸機進行治療，惟需每晚使用才見效，導致依從性低，香港中文大學醫學院於去年2月引入舌下神經刺激治療，現已完成3個手術，並成功改善病人情況。 患者的上呼吸道肌肉在睡眠時放鬆，就會造成上呼吸道受阻而缺氧，令患者難以進入深層睡眠得到足夠休息，以致出現日間打瞌睡、難以集中精神及記憶力衰退等症狀。如果未有得到適切的治療，或增加心血管疾病、中風、糖尿病及精神健康問題等疾病的風險。

過去治療成效不大 過去阻塞性睡眠窒息症的治療包括連續正氣壓呼吸機及手術治療，中大醫學院耳鼻咽喉–頭頸外科學系副教授陳英權醫生指，患者在睡眠時通過面罩吸入加壓的空氣，使上呼吸道在整個呼吸過程中都能保持暢通。但由於患者每周需用4至5日，每次亦要用4小時以上，同時儀器可能導致漏氣或鼻塞等，令病人的依從性偏低，成效未如理想。而手術則透過切除呼吸道周遭造成阻塞的組織，令患者的呼吸變得暢順，不過手術並非一勞永逸，患者除了需要承受手術有關風險外，切除的組織亦可能在數年後再生長。 新興外科介入手術 香港是繼日本及新加坡後第3個引入刺激舌下神經植入術的亞洲地區，是一種新興的外科介入手術，主要治療中度至嚴重阻塞性睡眠窒息症。醫生為患者在鎖骨以下植入一個體積如心臟起搏器大小的神經刺激儀，儀器向舌下神經發送電刺激脈衝，帶動舌骨肌肉活動以助患者於睡眠期間擴張咽部。儀器置於第4節肋骨的感應部分讓治療過程與患者的呼吸節奏同步。 患者植入神經刺激儀後，只要有睡前用搖控器打開開關，接受輕微舌下神經刺激後，舌頭根部及顎等組織便會一起拉前，改善患者的呼吸情況，電刺激脈衝強度可因應病人而調校，以達到不同的效果。完成刺激舌下神經植入術的3位病人於術後的睡眠窒息指數平均減少77%，由平均每小時44次出現上呼吸道受阻大減至10.3次，成功將他們的睡眠窒息程度由嚴重降至輕微。