中大新藥 針對EB病毒 治療鼻咽癌

鼻咽癌在華南地區很常見，又有「廣東瘤」之稱。現時治療鼻咽癌主要透過電療及化療，晚期、復發或腫瘤轉移患者的治療選擇有限。而由於大部分鼻咽癌與EB病毒感染有關，香港中文大學醫學院發現可以EB病毒作治療標靶，利用信使核糖核酸(mRNA)技術成功研發治療藥物。研究結果已刊登於國際期刊《自然通訊》。 獨特類型頭頸癌 鼻咽癌為一種獨特類型的頭頸癌，常見於20至44歲的男性，尤其是東南亞、華南地區。據癌症資料統計中心的數據，2021年有逾550宗新症，為男性常見癌症的第9位，致病因素包括遺傳易感性、致癌物及EB病毒感染。

患者的發病期數對其預後及存活率非常重要，早期鼻咽癌的5年相對存活率可超過九成，惟晚期則降至少於一半。現時鼻咽癌的治療方式包括電療、化療、鼻咽切除手術及免疫療法，但未有針對基因突變的標靶藥治療，令晚期、復發或腫瘤轉移患者的治療選擇仍然有限。

第一類致癌物 中大醫學院病理解剖及細胞學系教授羅國煒稱，EB病毒為首種被發現的人類致癌病毒，更被列為第一類致癌物，全球有逾95%人口曾受感染，其傳播途徑包括唾液、輸血、器官和組織移植。鼻咽癌患者幾乎每一個癌細胞中也帶有EB病毒蹤影。

當EB病毒進入細胞後，就會維持潛伏狀態並持續釋放病毒，而當細胞被激活後，病毒就會進入裂解周期，宿主細胞也會在過程中死亡。 副作用低有效率高 基於其獨有的自殺機制，中大醫學院病理解剖及細胞學系與美國傑克森實驗室合作，成功研發出一種合成mRNA藥物，透過mRNA脂質納米顆粒將EB病毒由潛伏狀態轉為裂解狀態，並將其引爆。 在小鼠模型進行的研究結果顯示，新藥只針對EB病毒陽性癌細胞，副作用低，而且效率達80%至100%。另外，藥物的誘導周邊殺傷效應及對裂解抗原的免疫反應可徹底根除腫瘤。團隊期望日後可將有關技術應用在其他EB病毒相關的癌症，包括EBV相關胃癌、伯基特淋巴瘤及霍奇金淋巴瘤等。