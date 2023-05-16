中大研發微型機械人集群平台 創新動脈瘤栓塞治療方法

動脈瘤是一種典型的血管畸型，血管壁向外鼓起或膨脹，可發生在主動脈、腹部、腦部等，如破裂可致嚴重內出血，甚至死亡。中大醫學院及工程學院合作研發出全新治療方法，能夠更好地填充動脈瘤，減少併發症的出現。
或致嚴重併發症
傳統上已有不同的血管內輸送栓塞劑的治療方案，如利用金屬線圈、聚合物球體或膠凝液等，堵塞動脈瘤並阻斷進入動脈瘤的血流，惟未必可以完全填充動脈瘤囊，甚至導致嚴重併發症，例如栓塞材料的溢出或碎裂導致遠端血管意外閉塞，尤其較大的動脈瘤或主動脈夾層，故迫切需要更好的栓塞策略。
自黏微凝膠集群
中大醫學院及工程學院的研究團隊成功開發「自黏微凝膠集群」，微型機械人平台突破了動脈瘤在血流高速流動下難被完全填充的瓶頸，為生物組織內的實時追蹤和性能評估，提供圖像引導的介入輸送策略。在新平台中用作填充動脈瘤的微型機械人，每個構件為一個微型球體，每個球體由pH響應型自愈水凝膠基質、磁性納米粒子和造影摻雜物組成。在導管的協助和在實時圖像引導下，大量微凝膠被置入並集中到動脈瘤囊中。當加入酸性溶液時，微凝膠之間的自黏機制被激活，將它們焊接成一個整體，填充動脈瘤。
至少持續半年
在平均速度高達每秒20厘米的人工血流環境中，微凝膠在動脈瘤模型和人類胎盤中實現了高效和選擇性的積累，填充率超越95%，可防止動脈瘤持續膨脹以至破裂，並減低併發症風險。其自黏性亦相當穩定，至少可持續半年，生物和血液相容性也令人滿意。是次發明也適用於其他器官的非入侵性栓塞治療，以控制出血。研究團隊未來會作出轉化研究，希望新平台早日應用到病人身上。