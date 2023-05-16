中大研發微型機械人集群平台 創新動脈瘤栓塞治療方法

動脈瘤是一種典型的血管畸型，血管壁向外鼓起或膨脹，可發生在主動脈、腹部、腦部等，如破裂可致嚴重內出血，甚至死亡。中大醫學院及工程學院合作研發出全新治療方法，能夠更好地填充動脈瘤，減少併發症的出現。

或致嚴重併發症

傳統上已有不同的血管內輸送栓塞劑的治療方案，如利用金屬線圈、聚合物球體或膠凝液等，堵塞動脈瘤並阻斷進入動脈瘤的血流，惟未必可以完全填充動脈瘤囊，甚至導致嚴重併發症，例如栓塞材料的溢出或碎裂導致遠端血管意外閉塞，尤其較大的動脈瘤或主動脈夾層，故迫切需要更好的栓塞策略。