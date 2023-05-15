中大研發新演算法 預測糖尿腎

糖尿病是全球腎衰竭的主要原因，亞洲約50%的末期腎病和透析病例皆由糖尿病引起，可是，僅根據患者臨床因素評估腎病風險十分困難。香港中文大學和美國桑福德—伯納姆普利比斯生物醫學研究院的研究人員成功研發了預測2型糖尿病患者會否患上腎臟疾病的演算法，讓醫生可助患者更好地預防及管理疾病。

量度 DNA 甲基化

這個演算法是基於量度「DNA甲基化」的過程。當DNA積累了細微的變化時，就會出現「DNA甲基化」情況，它蘊藏了不少重要資訊，例如哪些基因被開啟和關閉，而且可以容易地通過驗血來量度。運算模型可以利用血液樣本中的甲基化標誌物來預測當前和未來幾年的腎功能。醫生可以簡單地將演算法與目前評估方法一併使用，繼而優化2型糖尿病的治療方案。