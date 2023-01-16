中大研究：年輕糖尿病前期患者患糖尿病風險高達九成

糖尿病前期是常見的健康問題，但往往因大眾認知不足而被忽視。香港中文大學醫學院研究發現，糖尿病前期年輕患者一生患有糖尿病的風險高達90%，而患心血管疾病的風險更高。研究已於國際權威醫學期刊PLoS Medicine 和 The Lancet Regional Health – Western Pacific發表。

分析 200 萬人 據國際糖尿病聯盟數據，全球約有3億人患有糖尿病前期，如未有及早發現及管理，日後很大風險會發展為2型糖尿病。中大醫學院分析了香港醫院管理局的臨床資料庫，分析2001年至2019年間，200萬名血糖正常或患有糖尿病前期的成年人數據，以了解糖尿病前期所帶來的糖尿病風險。

風險高達九成 結果發現，平均年齡為20歲的健康人士糖尿病終生風險為66%，而患糖尿病前期人士的風險則增至90%，患糖尿病的病程更可長達33年或佔剩餘壽命的一半時間。 研究的首席研究員、中大醫學院內科及藥物治療學系教授陸安欣表示，現時新一代的營養轉變及久坐不動的生活方式，都可能構成負面影響，令近年出生的年輕人受糖尿病前期的影響更大，她提到，糖尿病亦與缺血性心臟病、中風、腎病和癌症等嚴重疾病相關，因此早發性的糖尿病可帶來破壞性的影響。