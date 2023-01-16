中大研究：年輕糖尿病前期患者患糖尿病風險高達九成

糖尿病前期是常見的健康問題，但往往因大眾認知不足而被忽視。香港中文大學醫學院研究發現，糖尿病前期年輕患者一生患有糖尿病的風險高達90%，而患心血管疾病的風險更高。研究已於國際權威醫學期刊PLoS Medicine 和 The Lancet Regional Health – Western Pacific發表。
分析200萬人
據國際糖尿病聯盟數據，全球約有3億人患有糖尿病前期，如未有及早發現及管理，日後很大風險會發展為2型糖尿病。中大醫學院分析了香港醫院管理局的臨床資料庫，分析2001年至2019年間，200萬名血糖正常或患有糖尿病前期的成年人數據，以了解糖尿病前期所帶來的糖尿病風險。
風險高達九成
結果發現，平均年齡為20歲的健康人士糖尿病終生風險為66%，而患糖尿病前期人士的風險則增至90%，患糖尿病的病程更可長達33年或佔剩餘壽命的一半時間。
研究的首席研究員、中大醫學院內科及藥物治療學系教授陸安欣表示，現時新一代的營養轉變及久坐不動的生活方式，都可能構成負面影響，令近年出生的年輕人受糖尿病前期的影響更大，她提到，糖尿病亦與缺血性心臟病、中風、腎病和癌症等嚴重疾病相關，因此早發性的糖尿病可帶來破壞性的影響。
風險高達67%
研究團隊亦利用同一組數據，研究糖尿病前期對不同年齡層帶來的直接影響，發現早期糖尿病可作為獨立因素，增加各種嚴重疾病及死亡的風險，20至39歲的組別中，心血管疾病及末期腎病的風險高達67%，而80歲或以上的組別則為3%及沒有上升。
中大醫學院內科及藥物治療學系教授馬青雲認為，雖然年輕人的風險數據令人擔憂，但強調他們可透過調整生活方式，改善身體機能和心臟代謝指標。