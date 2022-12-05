中大研究：持續服用RASi類藥物 減晚期糖尿腎患者心腎併發症風險

RASi類藥物(腎素—血管張力素系統抑制劑)是常用降血壓藥，有助降低糖尿病患者患蛋白尿、炎症和多器官損傷風險，但有可能增加高鉀血症風險的副作用，因此糖尿腎晚期患者是否適用RASi類藥物仍存在爭議。中大醫學院研究團隊為此作出大型研究，結果已刊登於《eClinicalMedicine》。
分析過萬名患者數據
中大醫學院臨床藥理學和內分泌及糖尿科團隊利用「香港糖尿病數據庫」，分析10,400名於2002至2018年間，曾接受RASi類藥物治療的2型糖尿病併晚期腎病患者的數據，而當中8,634人進入晚期腎病階段6個月內持續使用相關藥物，其餘1,766人則停止服用。對比兩組患者之下發現，與持續用藥患者相比，停藥患者患上末期腎病風險增加30%，出現主要心血管事件風險增加27%，心衰竭風險增加85%，而死亡率則沒有分別。
副作用風險相近
研究團隊作出進一步分析583名停藥患者及3,817名用藥患者，發現兩組的高鉀血症累積風險在5年間相近，只有使用較高劑量RASi類藥物才有明顯高鉀血症風險。中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授周怡君醫生指，「患者透過調節膳食中鉀的攝入量、定期監測腎功能及避免使用損害腎功能的藥物，許多慢性腎病患者可以繼續安全地服用RASi類藥物，受益於其保護作用。」
中大醫學院內科及藥物治療學講座教授陳重娥教授認為，「我們的研究支持糖尿腎病晚期患者可繼續使用RASi類藥物，保護腎臟之外也可保護其他心血管疾病。」