中大研究：持續服用RASi類藥物 減晚期糖尿腎患者心腎併發症風險

（左起）中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授周怡君醫生、研究助理教授兼研究第一作者楊愛民博士及內科及藥物治療學講座教授陳重娥教授。

RASi類藥物(腎素—血管張力素系統抑制劑)是常用降血壓藥，有助降低糖尿病患者患蛋白尿、炎症和多器官損傷風險，但有可能增加高鉀血症風險的副作用，因此糖尿腎晚期患者是否適用RASi類藥物仍存在爭議。中大醫學院研究團隊為此作出大型研究，結果已刊登於《eClinicalMedicine》。

分析過萬名患者數據

中大醫學院臨床藥理學和內分泌及糖尿科團隊利用「香港糖尿病數據庫」，分析10,400名於2002至2018年間，曾接受RASi類藥物治療的2型糖尿病併晚期腎病患者的數據，而當中8,634人進入晚期腎病階段6個月內持續使用相關藥物，其餘1,766人則停止服用。對比兩組患者之下發現，與持續用藥患者相比，停藥患者患上末期腎病風險增加30%，出現主要心血管事件風險增加27%，心衰竭風險增加85%，而死亡率則沒有分別。