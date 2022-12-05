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健康
2022-12-05 17:34:03

中大研究：持續服用RASi類藥物 減晚期糖尿腎患者心腎併發症風險

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(左起)中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授周怡君醫生、研究助理教授兼研究第一作者楊愛民博士及內科及藥物治療學講座教授陳重娥教授。

（左起）中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授周怡君醫生、研究助理教授兼研究第一作者楊愛民博士及內科及藥物治療學講座教授陳重娥教授。

RASi類藥物(腎素—血管張力素系統抑制劑)是常用降血壓藥，有助降低糖尿病患者患蛋白尿、炎症和多器官損傷風險，但有可能增加高鉀血症風險的副作用，因此糖尿腎晚期患者是否適用RASi類藥物仍存在爭議。中大醫學院研究團隊為此作出大型研究，結果已刊登於《eClinicalMedicine》。

 

分析過萬名患者數據

中大醫學院臨床藥理學和內分泌及糖尿科團隊利用「香港糖尿病數據庫」，分析10,400名於20022018年間，曾接受RASi類藥物治療的2型糖尿病併晚期腎病患者的數據，而當中8,634人進入晚期腎病階段6個月內持續使用相關藥物，其餘1,766人則停止服用。對比兩組患者之下發現，與持續用藥患者相比，停藥患者患上末期腎病風險增加30%，出現主要心血管事件風險增加27%，心衰竭風險增加85%，而死亡率則沒有分別。

服藥

研究結果支持2型糖尿併晚期腎病患者，可以持續服用RASi類藥物，以保護腎臟及心血管健康。

副作用風險相近

研究團隊作出進一步分析583名停藥患者及3,817名用藥患者，發現兩組的高鉀血症累積風險在5年間相近，只有使用較高劑量RASi類藥物才有明顯高鉀血症風險。中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授周怡君醫生指，「患者透過調節膳食中鉀的攝入量、定期監測腎功能及避免使用損害腎功能的藥物，許多慢性腎病患者可以繼續安全地服用RASi類藥物，受益於其保護作用。」

中大醫學院內科及藥物治療學講座教授陳重娥教授認為，「我們的研究支持糖尿腎病晚期患者可繼續使用RASi類藥物，保護腎臟之外也可保護其他心血管疾病。」

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