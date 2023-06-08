中大研究：新基因標記 預測糖尿病患者冠心病風險

過往文獻指出，糖尿病人患上冠心病的風險較非糖尿病人高2至3倍。中大醫醫學院研究團隊則發現了一個基因標記，能夠預測糖尿病人患冠心病風險，有助推進糖尿病的個人化治療。研究詳情已於糖尿科權威期刊《Diabetes Care》發表。

與血壓及心臟病相關

中大研究團隊利用3,596個患有冠心病的糖尿病人、超過6百萬個基因變異，與8,898個沒有冠心病的本地糖尿病患者作基因對比，再將得出數據與全球逾50萬人的基因資料比較分析，成功發現稱為「PDE1A rs10171703」的新基因標記，可用作預測華人糖尿病患者的心臟病風險。

研究結果發現，攜帶此基因標記的二型糖尿病患者出現心臟病或心腦血管疾病的風險，較沒有此基因標記的二型患者高約20%。中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科副研究員譚夏亭博士指，「我們繼而發現PDE1A rs10171703與血壓上升相關。也許解釋為何攜帶此基因標記的糖尿病患者有較高心臟病風險。」