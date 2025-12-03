中大研究：更年期前期荷爾蒙失衡 或增女性阿茲海默症風險

科學界早已認知女性比男性有較大風險患上阿茲海默症，當女性進入更年期後相關患病的風險更是顯著增加，不過一直未能完全解釋當中的具體機制。中大生命科學學院及蔡永業腦神經科學中心的研究終於解開謎題，原來女性阿茲海默症風險增加，與雌二醇水平長期高於黃體酮有關。

雌激素優勢為關鍵

「雌二醇」與「黃體酮」均為女性荷爾蒙，前者促進神經元活躍，幫助學習和記憶；後者調節雌二醇的興奮作用，有助改善睡眠質量及緩解焦慮。而在月經周期的黃體期，女性體內分泌的黃體酮可較基礎水平激增1,400%，遠高於雌二醇的220%；黃體酮對平衡雌二醇有關鍵作用。

而到了更年期前期，女性荷爾蒙開始波動，容易出現雌二醇長期處於相對過高而黃體酮不足的狀態，即「雌激素優勢」，情況可持續長達6至9年。長期處於失衡狀態，或增加癲癇及中風風險，更有可能導致患上阿茲海默症，及相關腦退化症的風險上升。