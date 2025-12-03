中大研究：更年期前期荷爾蒙失衡 或增女性阿茲海默症風險

科學界早已認知女性比男性有較大風險患上阿茲海默症，當女性進入更年期後相關患病的風險更是顯著增加，不過一直未能完全解釋當中的具體機制。中大生命科學學院及蔡永業腦神經科學中心的研究終於解開謎題，原來女性阿茲海默症風險增加，與雌二醇水平長期高於黃體酮有關。
雌激素優勢為關鍵
「雌二醇」與「黃體酮」均為女性荷爾蒙，前者促進神經元活躍，幫助學習和記憶；後者調節雌二醇的興奮作用，有助改善睡眠質量及緩解焦慮。而在月經周期的黃體期，女性體內分泌的黃體酮可較基礎水平激增1,400%，遠高於雌二醇的220%；黃體酮對平衡雌二醇有關鍵作用。
而到了更年期前期，女性荷爾蒙開始波動，容易出現雌二醇長期處於相對過高而黃體酮不足的狀態，即「雌激素優勢」，情況可持續長達6至9年。長期處於失衡狀態，或增加癲癇及中風風險，更有可能導致患上阿茲海默症，及相關腦退化症的風險上升。
引發腦細胞過度興奮的毒性反應
中大團隊利用小鼠模型模擬女性更年期的荷爾蒙波動現象，並結合人類大腦數據分析。研究結果揭示，黃體酮能引導雌二醇調控神經元內的膽固醇合成。膽固醇不僅是細胞結構成分，更是啟動能量生產線(線粒體)的關鍵訊號。雌激素優勢不但會削弱神經元的能量生產效率，亦會加劇腦細胞能量失衡，有機會引發腦細胞過度興奮的毒性反應，導致腦細胞能量代謝崩潰及凋亡，最終提升阿茲海默症相關病理特徵的風險。
補充黃體酮助防腦退化
於更年期前期通過補充黃體酮來恢復荷爾蒙平衡，有助保護神經元，預防腦退化。是項研究結合過往多個國際研究及調查結果，證實採用天然或體內穩定性高人工合成黃體酮，以及早期的介入措施，將有助維持大腦健康，亦未顯著增加罹患乳癌的風險。
中大生命科學學院副教授周熙文教授表示，雌二醇與黃體酮在血漿中的數值或有機會可用作生物標記，有助識別較高認知衰退風險的更年期前期女性群組。團隊將來會做更多相關研究，以優化荷爾蒙替代療法的策略，更好掌握使用天然黃體酮的最佳時機。