中大研究：罕見癌間皮瘤女性發病率上升

中大醫學院與環太平洋大學協會進行有關間皮瘤的研究。

間皮瘤(Mesothelioma)為一種源於覆蓋內臟表面的薄層組織的罕見癌症，據醫管局的數據，本港2001至2020年間，一共有455宗新症。香港中文大學醫學院與環太平洋大學協會最近一項研究發現， 間皮瘤 在高收入國家或地區 的發病率 普遍較高 ，另某些國家的女性發病率有上升的趨勢。

間皮瘤的常見症狀包括咳嗽、疲倦及體重減輕等。

間皮瘤多見於40至70歲的病人，男性發病率比女性高，約四分之三的間皮瘤先在胸腔出現，可稱為胸膜間皮瘤。一般環境或接觸建築材料時暴露於石棉的人士，患上惡性胸膜間皮瘤的風險較高，常見症狀包括咳嗽、疲倦、體重減輕，以及因肺中液體滯留造成的呼吸困難、腹部腫脹和胸壁疼痛。

暴露於石棉的人士患上惡性胸膜間皮瘤的風險較高。

女性發病率上升

結果發現，各國開始實施石棉使用限制後，全球間皮瘤的整體發病率近年呈下降趨勢，但某些國家的女性發病率反有上升跡象。其中女性發病率的平均年度百分比變化以泰國的升幅最大，其次是保加利亞及南韓。

研究作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院研究助理教授黃俊杰認為，間皮瘤的發病率存在地區差異，可能與各地診治水平、環境生活方式，及石棉控制政策相關。

研究高級通訊作者、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院黃至生指出，某些地區的女性發病率的上升跡象值得關注，認為可能與石棉職業暴露以外的因素如一般環境相關，醫學界應進一步探討相關原因。