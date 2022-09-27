中大精準治療 助AML兒童延命

白血病不只會侵襲成年人，亦有兒童有可能患上急性白血病。當中急性髓細胞白血病(AML)兒童患者若復發及出現耐藥性，往往只剩下2至3個月壽命。中大卓越兒童健康研究所最近成功建立患者資料庫，並發展出一套測試方式，為患者提供精準個人化治療，有助控制病情。 中大醫學院兒科學系教授李志光表示，白血病有分急性和慢性，而急性多見於兒童；急性當中再細分為急性淋巴細胞白血病(ALL)及急性髓細胞白血病(AML)，後者每年約有10宗新症，「患者白血病細胞會不正常生長，令骨髓的造血組織受破壞、喪失功能。」

只有一款標靶藥 現時兒童AML的標準治療方案會先做化療，如醫生認為復發風險高，便會配合骨髓移植。李志光續指，「治療後約六至七成患者可以治愈，若不幸復發，則會再施以化療及骨髓移植。事實上，復發患者的生存率只有四成或以下。」雖然美國食品及藥物管理局已批准8種標靶藥用於治療成人AML，但當中只有一種可應用於兒童患者。「為兒童患者再增加化療強度未必可以顯著提升生存機會，反帶來嚴重副作用，因此我們急切需要找到其他治療方法。」 建立高維度資料庫 為此，中大醫學院自2017年起開始收集兒童AML新症的患者數據，中大醫學院兒科學系助理教授梁錦棠表示，「至今共收集到52名患者、61個骨髓樣本，透過大規模45種藥物篩選、所有樣本的基因測序，加上患者的臨床數據如有沒有復發、是否屬於高危患者等，成功建立了高維度資料庫，並開放予全球研究人員使用，希望可促進AML相關的研究。」樣本數量看似不多，但當中約有65%存活率及40%屬高危患者，均與國際文獻吻合，故有一定參考價值。