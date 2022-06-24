中大調查：疫情兒童肥胖比率升近兩倍

疫情至今，學校斷斷續續停課接近450天。無論學童染疫與否，疫情都令他們的生活大受影響，更波及其健康，中大醫學院及香港兒科基金的調查便發現，學童超重和肥胖比率增近兩倍。
不健康食物食量增
有關調查對象為幼稚園及小學學生的家長，共收到1,439份有效回覆，結果發現疫情下兒童超重和肥胖比率較疫情前上升1.8倍，9至13歲組別更由7%上升至24%。香港兒科基金秘書長王曉莉醫生指，「主要原因是兒童缺乏正常校園及社交生活，又不可出外運動或遊玩，因此以打機、吃零食來消磨時間。」調查顯示零食、含糖飲料和即食麵等不健康食物，在疫情期間的進食分量均有不同程度的上升，小學生尤甚，近六成甚至影響正餐；84%學童戶外運動時間也有減少。
重回健康正軌
香港兒科基金董事局委員趙長成醫生認為，助兒童重回健康正軌，需要從政策、校園和日常生活多方面著手，「學校應靈活調節學術上的要求，並幫助學童重新建立社交聯繫及朋輩關係，當然教師、家長應持續溝通，支援學童。同時希望有關當局增設兒童事務專員，制訂長遠兒童健康政策，並加強現有兒童事務委員會的職能。」
兒童健康管理貼士：
- 維持低糖低鹽低油高纖原則，均衡飲食，忌加工及油炸食物；
- 小食可選水果、乳酪等非加工食品；
- 父母以身作則，吃得健康；
- 每天最少60分鐘中等或以上強度運動；
- 培養規律睡眠習慣；
- 增加親子時間、家庭活動，支援孩子心理需要。