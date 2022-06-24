中大調查：疫情兒童肥胖比率升近兩倍

不健康食物食量增

有關調查對象為幼稚園及小學學生的家長，共收到1,439份有效回覆，結果發現疫情下兒童超重和肥胖比率較疫情前上升1.8倍，9至13歲組別更由7%上升至24%。香港兒科基金秘書長王曉莉醫生指，「主要原因是兒童缺乏正常校園及社交生活，又不可出外運動或遊玩，因此以打機、吃零食來消磨時間。」調查顯示零食、含糖飲料和即食麵等不健康食物，在疫情期間的進食分量均有不同程度的上升，小學生尤甚，近六成甚至影響正餐；84%學童戶外運動時間也有減少。