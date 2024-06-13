中大證新方式切膀胱腫瘤 復發率低逾四成

膀胱癌是全球十大常見癌症之一，過去一直採用傳統手術經尿道膀胱腫瘤切除術(TURBT)作一線治療，惟癌症控制未如理想，5年復發率逾五成。香港中文大學醫學院一項研究證實，轉用經尿道膀胱腫瘤整塊切除術(ERBT)後，患者復發的機率比TURBT低逾四成。研究結果已刊登於國際權威期刊《歐洲泌尿外科》。

膀胱用作儲存及排出尿液，與皮膚類似，由黏膜層、平滑肌層及漿膜層組成。身體長期吸入致癌物質，例如香煙內的化學物質或化工原料等，部分會在新陳代謝後隨尿液排出體外，由於尿液含致癌物質，如膀胱黏膜長期接觸，就可能導致細胞出現癌前病變，最終演化為膀胱癌。

割清等於根治？

約75%患者屬非肌肉入侵性膀胱癌，腫瘤大小為3厘米以下。現時非肌肉入侵性膀胱癌的一線治療是經尿道膀胱腫瘤切除術，為經尿道微創手術，醫生會切片式將膀胱腫瘤切除。中大醫學院外科學系泌尿外科組副教授張源津醫生指出，割清並不等於根治，膀胱癌一年復發率平均約35%，5年復發率更超過一半，「TURBT只能依賴醫生的臨床經驗，以肉眼判斷腫瘤是否已經完全割走，殘餘機率高，加上切片式會導致腫瘤變得細碎，導致膀胱內出現浮游腫瘤細胞，如果它們重新在膀胱壁植入生長，或致復發。」另外，腫瘤變得細碎，在病理學上也難以評估腫瘤切緣。

僅方式不同

經尿道膀胱腫瘤整塊切除術最先於1980年提出，至2010年廣泛使用，本港則於2016年開始進行有關前瞻性研究。ERBT與TURBT同為經尿道微創手術，所用的工具一樣，只是手術的方式改為將腫瘤整個切除，「手術可保留整個腫瘤，有助進行病理診斷，亦可減低浮游腫瘤細胞，藉此減低復發率。」