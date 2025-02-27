中大醫院與李嘉誠基金會 資助尿路結石手術 助減患者經濟壓力

尿路結石較常見於40歲左右的男性，患者的腎臟、輸尿管、膀胱或尿道，若尿液中的化學物質超過了飽和程度，就會形成結石。尿路結石除可能引起疼痛外，也可能損害腎功能，及時治療變得重要。中大醫院及李嘉誠基金會就為有經濟困難的公院患者可以及早接受手術，清除結石，減低身心及生活壓力。
久坐、水分不足高危
尿路結石的高危因素包括水分攝取量不足(每天尿量少於一公升)、高鹽和高蛋白質的飲食、久坐不動的職業如司機等、細菌感染、代謝性疾病包括痛風症、又或有尿路結石家族史的人士，都會有較高風險。
值得留意是尿路結石起初並沒有病徵，但隨著結石體積變大或跌入輸尿管時，就會出現腰痛。這種「腎絞痛」時強時弱，也可能轉移到腹股溝或外生殖器。其他症狀包括血尿、發燒，情況嚴重更可能損害腎功能。
體外體內常用兩種處理方法
處理尿路結石有很多種方法，而最常用的是體外衝擊波碎石，以及輸尿管內視鏡碎石手術。前者利用衝擊波原理，由體外直接震碎體內的結石，讓結石隨尿液排出。至於輸尿管內視鏡碎石手術，內視鏡則會經尿道、膀胱進入輸尿管，然後利用激光或超聲波將石擊碎，碎石可用儀器取出，或經尿液排出。
避免尿路結石復發，最重要是找出結石的根本原因，並調整飲食習慣，包括攝取充足水分、減少進食含草酸食物如咖啡、花生、果仁等。
尿路結石手術資助計劃
為讓患者及早得到治療，並減少經濟壓力，中大醫院及李嘉診基金會合作推出尿路結石手術資助計劃。正於公院輪候上述兩個手術，或者持有醫管局轉介信或覆診紙的香港居民，而家庭最近一年平均月入少於8萬港元，便符合申請資格，可得到2萬港元資助，於中大醫院泌尿外科中心接受治療。在職或家庭主要收入來源的申請者將獲優先考慮。預約及查詢：3946 6088