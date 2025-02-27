中大醫院與李嘉誠基金會 資助尿路結石手術 助減患者經濟壓力

尿路結石較常見於40歲左右的男性，患者的腎臟、輸尿管、膀胱或尿道，若尿液中的化學物質超過了飽和程度，就會形成結石。尿路結石除可能引起疼痛外，也可能損害腎功能，及時治療變得重要。中大醫院及李嘉誠基金會就為有經濟困難的公院患者可以及早接受手術，清除結石，減低身心及生活壓力。

久坐、水分不足高危

尿路結石的高危因素包括水分攝取量不足(每天尿量少於一公升)、高鹽和高蛋白質的飲食、久坐不動的職業如司機等、細菌感染、代謝性疾病包括痛風症、又或有尿路結石家族史的人士，都會有較高風險。

值得留意是尿路結石起初並沒有病徵，但隨著結石體積變大或跌入輸尿管時，就會出現腰痛。這種「腎絞痛」時強時弱，也可能轉移到腹股溝或外生殖器。其他症狀包括血尿、發燒，情況嚴重更可能損害腎功能。