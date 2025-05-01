中大、加拿大卡爾加里大學 建立炎症性腸病四階段演變模型 預測各地區發病及流行趨勢

香港中文大學(中大)醫學院與加拿大卡爾加里大學(University of Calgary)領導國際炎症性腸病專家及學者，完成一項全球炎症性腸病流行病學研究，顯示世界各地可依循4個流行病學階段觀察其地區的炎症性腸病流行情況及演變。研究結果已於國際權威科學期刊《自然》發表。 炎症性腸病患者人數持續增加 炎症性腸病是慢性腸道炎症的統稱，可分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎兩大類，患者的消化道會發炎和潰爛。發病年齡一般介乎20至40歲，症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，症狀更會終身伴隨病人。患者一般需要用藥物控制病情，嚴重者則要接受手術治療。

流行病學模型助預測趨勢 早在19世紀，炎症性腸病於較早工業化的西方地區如北美、歐洲及大洋洲開始流行，到21世紀初逐漸在亞洲、南美及非洲等新興工業地區出現。 由加拿大卡爾加里大學Gilaad Kaplan教授及中大醫學院黃秀娟教授領導的21世紀全球炎症性腸病流行病學研究(GIVES 21)聯盟，綜合過去一個世紀來自82個地區共522項炎症性腸病研究數據並進行分析，發現不同地理區域的炎症性腸病發病率和患病率存在差異，提出炎症性腸病的流行病學模式會隨時間出現階段性的分別。 為進一步探究炎症性腸病在獨立地區及時間點的流行病學趨勢，研究人員建立了機械學習模型工具，可根據流行病學階段對地區進行分類，並繪製出不同階段之間的時空轉變，能獨立預測不同地區未來20年的炎症性腸病流行情況。 炎症性腸病的四個流行病學演變階段 階段一：出現 低收入地區、發病率及患病率均處於低水平。

現有地區：非洲、亞洲及南美的低收入地區 階段二：發病率加速 隨著地區工業化和生活方式轉化，新診斷個案迅速增加，但總病例仍然有限。

現有地區：南美高收入地區、東亞及中東 階段三：患病率飆升 發病率趨穩定，但由於死亡率低，加上年輕患者累積，患病率飆升。

現有地區： 歐洲、北美及大洋洲 階段四：患病率平衡 預計至2045年，全球有數個高收入地區的新診斷病例將與疾病相關死亡個案達至平衡，整體患病率將達到穩定。 加拿大卡爾加里大學醫學院Gilaad Kaplan教授表示：「我們根據有一個世紀歷史的流行病學數據得出此模型，期望有助世界各地的衛生當局度身制訂與炎症性腸病相關的臨床、政策或疾病預防干預措施。」

中國、馬來西亞發病個案將迅速增長 研究數據顯示亞洲不同地區的流行病學演變階段存在差異。日本和南韓在20世紀後半期經歷快速工業化，兩地的患病率已經超過整體人口的0.1%，正向第三階段進發。而中國和馬來西亞等較遲工業化的地區剛進入第二階段，預計發病率將迅速增長。 中大醫學院內科及藥物治療學系名譽臨床副教授麥詠欣醫生表示：「我們處於此關鍵時刻，亟需對此作出應對。這不只是一個統計數字，而是代表了數百萬人的健康和福祉，我們必須優先考慮與之相關的公共衞生及健康措施，提高大眾對炎症性腸病的認識，並投放資源研究致病原因。」中大裘槎醫學科學教授、MagIC總監及新基石研究學者黃秀娟教授表示：「我們預計需加強臨床基礎設施和醫護人員，以應對這種複雜而醫療成本極高的疾病。我們計劃針對腸道微生物群、飲食和環境因素進行研究，尋找預防炎症性腸病的策略，減低發病率。」