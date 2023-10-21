中央肥胖增健康風險　腰圍正確量法及標準數字你要知（附尺寸換算對照表）

【腰圍】正確量法及標準數字你要知（附尺寸換算對照表）

腰圍是量度健康其中一個很重要的指標，立即與Bowtie 健康資訊團隊了解腰圍的正確量度方法、腰圍尺寸對照、標準腰圍及中央肥胖的健康風險。

腰圍怎樣才算標準？

女性一般腰圍要維持在80厘米（31.5吋）以下才算標準，而男性則在90厘米（35.5吋）以下，因為超出此腰圍會被視為中央肥胖。

腰圍過粗可能反映中央肥胖

中央肥胖與慢性疾病或損傷風險的關係密切︰

二型糖尿病 ︰中央肥胖人士患二型糖尿病的風險是一般人的 2.14倍

︰中央肥胖人士患二型糖尿病的風險是一般人的 2.14倍 冠心病 ︰研究顯示，腰圍大於 88厘米與腰圍低於71厘米的女性相比，前者患冠心病的風險是後者的 2.75倍

︰研究顯示，腰圍大於 88厘米與腰圍低於71厘米的女性相比，前者患冠心病的風險是後者的 2.75倍 中風 ︰中央肥胖與中風或短暫缺血性中風的風險有關

︰中央肥胖與中風或短暫缺血性中風的風險有關 癌症 ︰有充分的證據證明中央肥胖會導致大腸癌、子宮內膜癌和胰腺癌

︰有充分的證據證明中央肥胖會導致大腸癌、子宮內膜癌和胰腺癌 非酒精性脂肪肝 ︰中央肥胖人士患非酒精性脂肪肝的風險是一般人的2.34倍

︰中央肥胖人士患非酒精性脂肪肝的風險是一般人的2.34倍 膽囊疾病 ︰腰圍每增加 10 厘米，膽囊疾病的風險便增加 46%

︰腰圍每增加 10 厘米，膽囊疾病的風險便增加 46% 認知障礙症 ︰中年的中央肥胖增加患上認知障礙症的風險

︰中年的中央肥胖增加患上認知障礙症的風險 髖骨骨折︰腰圍每增加10厘米，男性髖骨骨折的風險便增加 57%，而女性則增加 32%

中央肥胖直接令三高（高血壓、高血糖、高血脂）風險提升，長遠令患上心臟病、中風及癌症等危疾的機會大大增加。要應對肥胖帶來的風險，均衡飲食及恒常運動當然是不二法門。

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