中完流感又攰又無力？醫生教4招回血 持續8症狀須求醫

患上流感的患者除了要面對病發時的各種症狀，即使康復後也要注意流感後的「後遺症」。有醫生指出，如果患上流感後出現疲勞、無力，甚至是腦霧等症狀，可能是患上「病毒後疲勞症候群」。他列出有4方法有助恢復精神與體力，但一旦身體持續出現8症狀就必須求醫。

另外，流感、新冠肺炎等病毒感染康復後的患者，亦長期飽受「極度疲勞、腦霧、肌肉疼痛」等症狀困擾，甚至影響日常生活。

重症科醫生黃軒在其 facebook專頁 上分享指，發現有許多人流感感染之後，恢復體力的時間亦很長。近年，有醫學研究指出，這是源於一種「病毒後疲勞症候群」(Post Viral Fatigue Syndrome, PVFS)的疾病所致。

至於為甚麼會出現疲勞？黃醫生表示目前對PVFS的成因尚無定論，但主要理論包括：

甚麼是PVFS？黃醫生解釋指，PVFS是指在急性病毒感染(如流感、EB病毒、新冠病毒等)後，持續數周至數月出現無法以其他疾病解釋的慢性疲勞狀態。根據世界衛生組織統計，約10%至20%的流感患者可能發展為PVFS，而新冠肺炎後遺症中，疲勞是最常見的症狀之一。PVFS的特徵如上：

病毒可能破壞細胞能量工廠，導致能量合成不足，使人體長期處於「能量危機」。

醫生教4招打破疲勞循環

黃醫生指，若懷疑自己有PVFS，應先就醫以排除其他潛在疾病，如慢性病、內分泌失調、神經疾病、癌症或精神障礙等。排除後就可以用以下4大方法改善疲勞問題：

1. 階梯式活動管理：

根據體能制定活動計劃，避免過度休息或勉強運動，採用「Pacing原則」，每日活動量控制在引發症狀的50%以下。

Pacing原則強調依個人狀態調整節奏，以提升效率並減少疲勞。核心包括：個人化節奏、避免過度消耗、循序漸進、休息與恢復、動態調整。此原則可應用於醫學、教育、運動及工作管理等多個領域，以確保長期穩定發展。

2. 抗發炎飲食調整：

增加攝取Omega-3脂肪酸，例如深海魚、亞麻籽。

增加攝取抗氧化劑，例如莓果、深色蔬菜。

減少精製糖與加工食品的攝取，有助降低體內發炎影響。

3. 光照與晝夜節律調節：

配合固定作息下，每日早晨接觸自然光10至15分鐘，有助改善粒線體功能。

研究顯示，PVFS患者普遍缺乏維他命D，適度補充亦有助益

4. 認知行為療法(CBT)：

透過心理介入打破疲勞、焦慮、失眠的惡性循環，特別對合併創傷後壓力症(PTSD)的患者效果顯著。

