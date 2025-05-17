中年健康護理中醫幫到手！「3穴位」輔助防跌倒

隨著進入高齡社會，中年人健康備受關注。針對中風後常見的跌倒與意外傷害問題，臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫生林舜穀近期在國際期刊《Heliyon》發表研究，證實中醫針灸可有效降低中風患者的意外風險，為神經康復提供新方向。

大型世代研究：中風患者針灸有助降低意外風險

該研究為全國規模的世代研究，追蹤超過十萬名新確診中風患者長達6年以上，分析針灸治療與跌倒、車禍等意外傷害的關聯。結果顯示，接受針灸治療者每千人年意外傷害發生率僅10.2宗，顯著低於未接受治療組的15.8宗。即使校正共病、安眠藥使用等變項後，針灸治療者的意外風險仍降低達26%。

林舜穀醫生指出，針灸可提升患者的平衡與行動能力，且效果不限於年齡、性別或病情輕重，顯示其在中風康復護理中的普遍適用性。他強調，這項成果彰顯中醫介入在壯世代健康促進與失能預防上的潛力，未來中醫將在延緩老化與促進自立生活中扮演更積極角色。