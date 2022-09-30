中年夜多尿係前列腺問題？正常退化？醫生拆解「夜尿症」迷思

旅居國外、五十多歲的林先生，夜夜多次起床小便，睡眠被打斷長期失眠的他，影響工作表現，被迫提早退休離開職場。深受「夜尿」困擾的林先生，一直以為「前列腺肥大」是病因，返台求診時，急著要求醫師手術，結果經診斷，發現他並非前列腺惹禍，而是嚴重的「夜間多尿症」。 「夜尿」是因為「前列腺肥大」？和「正常老化現象不用醫」？ 排尿出問題，不少男性易自行腦補，認為是前列腺肥大造成夜尿問題！台灣泌尿科醫學會秘書長、林口長庚醫院泌尿科主治醫師許毓昭醫師受訪時表示，夜尿雖是前列腺肥大七大症狀之一，但即使接受前列腺手術，夜尿也不一定會改善，而可能是腦部荷爾蒙異常。此外，台灣人口高齡化之際，下泌尿道問題也隨年齡增加而提高發病率，夜尿就是其中一種老化好發的疾病，卻常被患者當成老化正常現象而不常求診。 事實上，晚上起床排尿兩次或以上，就可能是「夜尿症」；若夜晚的排尿量加起來大於整天尿量的1/3，即屬於「夜間多尿」(Nocturnal polyuria)。

恐耽誤治療 醫籲正視：夜間多尿症是疾病非症狀！ 「夜尿症」是很容易被忽略的疾病！因夜尿是一些疾病的外顯症狀，例如前列腺肥大、糖尿病等。收治上述中年男性病患的許毓昭醫師表示，從患者的排尿紀錄發現，他每晚起床6、7次小便且尿量超過1,000cc，不僅造成睡眠障礙，求診時情緒也顯得焦慮不安，因此確定讓他身心困擾的疾病是「夜間多尿症」而非前列腺造成。經過處方口服抗利尿激素藥物一周後，患者的夜間多尿症就獲得明顯改善，現在的他已順利返回工作職場。

醫警告：睡前玩手機光暗差使腦部抗利尿激素分泌失調 恐罹患「夜間多尿症」 「夜間多尿症」的致病原因很多，年齡是首要因子外，許毓昭醫師強調，臨床觀察最大宗的原因來自腦下垂體功能異常。正常狀況下，腦下垂體會分泌抗利尿激素(ADH)，使尿量減少、尿液濃縮，一旦身體抗利尿激素分泌不足，就會導致夜間尿量多。除腦部退化外，近年也發現夜晚光線的「光暗差」也是影響抗利尿激素分泌的原因之一。研究發現，人造光像是手機等電子產品，在黑暗環境其藍光的刺激打破日夜交替規律，讓大腦不知道要休息，使得睡眠周期延後，連帶影響腦下垂體荷爾蒙分泌功能失調，長期下來導致抗利尿激素分泌不足，使睡覺時尿液無法濃縮而尿量無法減少，造成夜間多尿！