中年大廚常口渴、頻尿 還暴瘦5公斤 竟是「這1病」上身

54歲張姓大廚半年前開始容易口渴、頻尿及莫名疲倦，加上平時並無刻意節食或運動，但體重在短短幾個月內掉了5公斤，原本以為是工作太累造成，不料症狀日趨嚴重。就診後接受抽血檢查，發現空腹血糖值高達203mg/dL(糖尿病診斷標準為≥126 mg/dL)、糖化血色素數值11.3%也嚴重超標(糖尿病診斷標準為≥6.5%)，確診為糖尿病惹禍。

控制不佳恐產生併發症 亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫生李佳倫解釋，糖尿病是因為人體胰島素分泌不足或胰島素阻抗，使得葡萄糖無法進入細胞內被利用，因而引起血糖增高的疾病。糖尿病血糖控制欠佳會引發相關急慢性併發症，如酮酸中毒、高滲透壓高血糖症、視網膜病變、神經病變、腎病變、心血管疾病、足病變等。

早期無明顯症狀需當心 這些條件應提高警覺 李佳倫醫生建議，由於糖尿病在早期往往無明顯症狀難以察覺，如果符合下列條件，就得提高警覺：如有糖尿病家族史者、糖尿病前期者(空腹血糖值介於100至125mg/dL、糖化血色素數值介於5.7%至6.4%)、年齡≥45歲、體重過重及肥胖、缺乏運動、患有高血壓或高血脂、曾罹患妊娠糖尿病、曾生產體重大於4公斤新生兒的女性。