中年婦吞嚥困難 竟然係罕見急性主動脈剝離

主動脈剝離發生的症狀跟內膜破口的位置有關。中老年後因氣管鈣化變硬就有可能會壓迫到食道造成吞嚥困難。

64歲吳女士，過去只有高血壓病史，某日凌晨因喉嚨不舒服無法吞東西、胸痛與上腹部疼痛而被送到醫院急診。吳女士抵達急診時生命徵兆尚穩定，但因懷疑做電腦斷層檢查後發現是急性A型主動脈剝離，血管從升主動脈一路剝離到雙側髂動脈，需進行緊急手術以免死亡。然而，病人也同時合併迷走的右側鎖骨動脈之特殊構造，增加緊急手術複雜度跟風險。

複合混成手術室 術中精準導航、降低感染風險

為了能一次完成升主動脈及主動脈弓重建，同時又不犧牲迷走右側鎖骨動脈，安南醫院醫療副院長暨心臟外科主任陳偉華醫師，安排吳女士在醫院剛落成的複合混成手術室來進行全主動脈弓置換及冷凍象鼻手術，並結合傳統手術與三維影像之呈現，讓心臟外科團隊可在影像輔助下進行術中精準導航，術後病人離開手術室前，再透過機器執行類似錐狀射束斷層掃描cone beam CT以確認縫合處及支架置放位置無內漏位移情況，確保吳女士不用反覆進出手術室來分階段手術，減少手術感染風險，更大大減少這類高風險手術之併發症，病人安全家屬安心。