中年婦夜咳難入眠 竟是嚴重心臟衰竭

一位50多歲婦女，半年來常常在晚上睡覺時一直咳嗽，懷疑是天熱喝冰水造成氣管不好，也懷疑是床鋪有塵蟎引起氣管過敏，經過轉診與詳細檢查，才找到該病患長期咳嗽的源頭，竟是心臟出了問題，她的心臟衰竭的指數高達正常值的40倍，是相當嚴重的心臟衰竭。

心臟功能異常 恐造成肺部積水 澄清醫院介入性心血管科主任張耿豪指出，人體內可能積水的地方有幾個，較為常見是肺部積水，會造成肺部無法很好的換氣，導致呼吸不順，容易咳嗽，但沒甚麼痰；這個情況尤其容易發生在平躺時，因為平躺時下半身的血液更容易回流到軀幹，所以心臟的血液會比站立時更為增加，若是心臟功能正常則無妨，倘若心臟功能不好，超過了心臟所能負荷，多餘的體液就會滯留在胸腔，導致肺部積水。 如果輕忽未及時救治，依照台灣健保資料庫的資料，30天內的死亡率有10%，1年內的死亡率可以接近30%，比許多癌症還要高出許多。